В городской думе Самары наградили "пожирателей" незаконной рекламы

В четверг, 20 мая, председатель гордумы Самары Алексей Дегтев и заместитель председателя Сергей Рязанов наградили участников акции "Пожиратели незаконной рекламы". Добровольческие отряды, вооружившись шпателями, уже 10-й год подряд ведут борьбу с незаконно расклеенными по городу рекламными объявлениями.

Сама идея проводить акцию "Пожиратели незаконной рекламы" появилась у членов молодежного парламента при думе Самары. В самом начале в ней участвовали учащиеся только из нескольких районов города. При поддержке депутатов Самары масштабы акции разрослись в несколько раз. Теперь это общегородское добровольческое движение.

"В него входят не только школьники и студенты со всех районов Самары, но и члены общественных организаций, волонтеры", - подчеркнул председатель Общественного молодежного парламента при думе Самары Алексей Сатонин.

Главная цель акции - сформировать культуру бережного отношения к родному городу. Спикер городской думы Алексей Дегтев уверен, что каждый, кто присоединился к работе, раз и навсегда поймет: расклейка незаконной рекламы наносит вред внешнему облику областного центра.

"Наш опыт получил высокую оценку на всероссийском уровне. Его перенимают не только в пределах Самарской области, но и в других регионах. Представьте, сколько ресурсов нужно было бы задействовать властям, чтобы бороться с этим в одиночку!.. Но благодаря поддержке активных жителей эти ресурсы можно направить на другие работы по благоустройству города", - отметил спикер.

Участники акции не собираются останавливаться на достигнутом. За 10 лет незаконной рекламы стало гораздо меньше, но, тем не менее, работы хватает и сейчас.

"Отрядами по три-четыре человека наши ученики ежедневно выходят на борьбу с незаконной рекламой, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе самарской школы №29 Светлана Овчинникова. - Мы стараемся поддерживать все экологические акции, которые проходят в городе. Сегодня, например, будем наводить порядок на берегу Волги в районе Студеного оврага".

Ее подопечный Денис Лабыка отметил, что ходит в рейды сам и привлекает к участию в акции своих друзей. "Забота о городе - обязанность каждого жителя. Для этого не обязательно быть волонтером, нужно делать вклад в эту работу каждый день", - отметил он.

Подробнее о том, как проходило награждение, читайте в свежем выпуске газеты "Волжская коммуна" в среду, 26 мая.