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Общество

Остановку "Красный Кряжок" в Самаре переименовали в "Парк дружбы народов"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
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20 мая генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписал Приказ о присвоении самарскому остановочному пункту "Красный Кряжок" нового названия "Парк дружбы народов".

Осенью прошлого года в рамках выездного заседания двух комиссий Общественной палаты Российской Федерации в Самарскую область на площадке этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" прозвучало предложение о возможном переименовании близлежащей железнодорожной станции.

Тогда члены комиссии — председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова и председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин — поддержали данную инициативу.

Традиционно топонимы железнодорожных станций связаны с названием населенных пунктов, улиц, объектов, ассоциирующихся с географическим местом, а также с именами исторических личностей.

Причиной для переименования самарской станции "Красный Кряжок", по мнению представителей Общественной палаты Самарской области, служит мощный социально-культурный и туристический потенциал строящегося объекта.

"Парк Дружбы народов уже стал туристическим брендом, — отмечает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский. — Акцент на ярком объекте туристической инфраструктуры, связанном с темой многонациональной России, отраженной в названии остановочного пункта, несомненно, будет дополнительным стимулом к посещению комплекса. Кроме того, развитие межрегионального внутреннего туризма положительно влияет на экономическую ситуацию в регионе и стране в целом, формирует дополнительные рабочие места, активизирует участие граждан во всех сферах жизни страны".

Напомним, что "Парк дружбы народов" возводится в Куйбышевском районе СамарЫ и представляет собой архитектурный ансамбль из национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов Самарского края.

Для жителей и гостей Самарской области в "Парке дружбы народов" будут проходить экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали.

Проект реализуется региональной общественной организацией "Союз народов Самарской области" при поддержке правительства области и областной Общественной палаты. Строительство находится под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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