Остановку "Красный Кряжок" в Самаре переименовали в "Парк дружбы народов"

20 мая генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписал Приказ о присвоении самарскому остановочному пункту "Красный Кряжок" нового названия "Парк дружбы народов".
Осенью прошлого года в рамках выездного заседания двух комиссий Общественной палаты Российской Федерации в Самарскую область на площадке этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" прозвучало предложение о возможном переименовании близлежащей железнодорожной станции.
Тогда члены комиссии — председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова и председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин — поддержали данную инициативу.
Традиционно топонимы железнодорожных станций связаны с названием населенных пунктов, улиц, объектов, ассоциирующихся с географическим местом, а также с именами исторических личностей.
Причиной для переименования самарской станции "Красный Кряжок", по мнению представителей Общественной палаты Самарской области, служит мощный социально-культурный и туристический потенциал строящегося объекта.
"Парк Дружбы народов уже стал туристическим брендом, — отмечает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский. — Акцент на ярком объекте туристической инфраструктуры, связанном с темой многонациональной России, отраженной в названии остановочного пункта, несомненно, будет дополнительным стимулом к посещению комплекса. Кроме того, развитие межрегионального внутреннего туризма положительно влияет на экономическую ситуацию в регионе и стране в целом, формирует дополнительные рабочие места, активизирует участие граждан во всех сферах жизни страны".
Напомним, что "Парк дружбы народов" возводится в Куйбышевском районе СамарЫ и представляет собой архитектурный ансамбль из национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов Самарского края.
Для жителей и гостей Самарской области в "Парке дружбы народов" будут проходить экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали.
Проект реализуется региональной общественной организацией "Союз народов Самарской области" при поддержке правительства области и областной Общественной палаты. Строительство находится под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет