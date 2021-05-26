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ВТБ предлагает поддержку бизнесу по выстраиванию ESG-стратегий

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ оказывает консультационные услуги бизнесу при выстраивании ESG-стратегии и работе с рейтинговыми агентствами, а также предлагает клиентам широкий спектр решений в области привлечения капитала для экологической трансформации и реализации экологических проектов. Проблемы реализации ESG-стратегий, деятельности в области устойчивого развития и введения углеродного налога обсуждали на тематической сессии банка "ESG: неравнодушные выигрывают".

ВТБ поможет компаниям разобраться в рейтинговых агентствах, занимающихся ESG оценкой, презентовать наиболее сильные стороны ESG политики компании и получить рейтинги, которые можно монетизировать на рынках долгового и акционерного капитала. Работу, которую проводит ВТБ в рамках данной услуги, можно условно разбить на три этапа: разработка рекомендаций по стратегии, подбор востребованных ESG-агентств и взаимодействие с ними, разработка стратегии ответственного финансирования и содействие эмитенту в выпуске инструментов устойчивого финансирования. Это могут быть зеленые, социальные, KPI-облигации.

То есть речь идет об услуге полного цикла по оценке текущего ESG-профиля компании и выработке рекомендаций по его улучшению.

"Существующие технологии полностью не позволяют изменить углеродный след, который индустриальные предприятия оставляют в мире сейчас, но они, возможно, появятся в скором времени и позволят снизить влияние промышленности на окружающую среду. Однако углеродный трансграничный налог будет введен нашими партнерами уже в ближайшие годы и компании-экспортеры должны задуматься над тем, что им придется платить его в любом случае. Именно поэтому мы призываем в рамках взаимозачета платить его в России, тем самым инвестируя в свою страну, а не отдавать эти средства в чужую экономику", — отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

Тематическая сессия банка ВТБ "ESG: неравнодушные выигрывают" прошла 25 мая. Она была посвящена вопросам "зеленого" перехода, углеродному регулированию и внедрению критериев устойчивого развития в стратегии компаний.

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