Более 10 тыс. жителей Нефтегорского района получат чистую питьевую воду

На территории Нефтегорского района началось строительство сразу двух новых объектов водоснабжения. Работы стартовали в микрорайоне "Е" Нефтегорска и на Ветлянском артезианском водозаборе.

На эти цели выделено более 381 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Работы идут в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

О планомерном решении проблемы качества питьевой воды в своем Послании 18 мая заявил губернатор Дмитрий Азаров: "Для этого мы активно участвуем в проекте "Чистая вода". В частности, в 2021 году приступаем к четырем новым объектам — двум в Нефтегорске и по одному в Отрадном и в Большечерниговском районе. Реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой более 60 тыс. человек. При этом обращаю внимание глав местных администраций, что срыв сроков реализации этих проектов недопустим".

В 2019–2020 гг. чистая вода пришла к жителям тех сел, где этот вопрос стоял особо остро. Это села Калиновка и Кандабулак Сергиевского района, поселки Глушицкий и Пензено Большечерниговского района.

Сейчас в микрорайоне "Е" Нефтегорска централизованное водоснабжение отсутствует. Строительство водовода позволит обеспечить нормативной питьевой водой порядка 500 жителей. Согласно технической документации уже к концу 2021 года будет построено 11,4 км трубопровода с водозаборными колонками и колодцами. По информации муниципальных властей, устройство системы водоснабжения сделает район привлекательным для жилищного строительства.

Строительство Ветлянского объекта направлено на создание нового водозабора из подземного источника с прокладкой магистрального водовода. Это позволит обеспечить бесперебойным и качественным водоснабжением более 9,7 тыс. человек. Строительство объекта, а это прокладка почти 20 км сетей, рассчитано на три года.

"Работа предстоит большая, — рассказал руководитель отдела капитального строительства Нефтегорского района Владимир Поселянов. — На территории водозабора будут размещены 17 скважин с выкидными линиями и центральным пультом управления насосными станциями. Также планируется смонтировать два подземных резервуара чистой воды емкостью по 1 тыс. куб. м каждый. На объекте появятся здание насосной станции с технологическим оборудованием, станция обеззараживания питьевой воды, а также трансформаторная подстанция. Отдельно обустроят КПП с системой видеонаблюдения и административно-бытовой блок".

Всего до 2024 года по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Самарской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения планируется обеспечить более 300 тыс. человек. Для этого будет построено 24 инженерных объекта.