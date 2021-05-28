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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре перекроют проспект Кирова от Кировского моста для ремонта теплосети

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ресурсоснабжающие организации продолжают работы на теплосетевых участках в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг.

В период проведения работ на ряде объектов будут введены временные ограничения движения. Это связано с переходами теплотрасс через проезжую часть.

"Такими объектами на данный момент станут участки на пересечении улиц Мяги и Мориса Тереза, Авроры на пересечении с Печерской и Кирова в районе Безымянской ТЭЦ. На последнем объекте мы ожидаем закрытие по "половинкам". Что это значит? Одна "половинка" - это полоса по направлению с Кировского моста в город, она будет закрыта первоочередно вместе с трамвайными путями. Вторая же "половинка" будет закрыта впоследствии, но это будет уже направление из города. То есть основной объем проводимых мероприятий будет выполняться именно в выходные дни. Алгоритм этой непростой работы сейчас находится в разработке, все схемы движения с подробным разъяснением маршрутов объезда горожанам будут предоставлены позже", - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Гид потребителя

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