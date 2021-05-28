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Экология Общество

В Куйбышевском районе стартовал "ЕлкаФест"

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологический фестиваль провели сотрудники Куйбышевского НПЗ вместе с самарскими школьниками. Ребята научились сажать ели, ухаживать за саженцами и познакомились с принципами раздельного сбора мусора.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Фестиваль "ЕлкаФест" впервые был проведен несколько лет назад по инициативе экологов Куйбышевского НПЗ с благими целями: сделать Самару еще зеленее, а подрастающее поколение - более осведомленным в вопросах защиты окружающей среды. Инициатива настолько пришлась по душе и администрации города, и педагогам, и школьникам, что теперь ни один май в Куйбышевском районе не обходится без посадки вечнозеленых красавиц.

Почему именно ели? Во-первых, ель живет несколько сотен лет, не требует скорой замены и неприхотлива в уходе, во-вторых, дерево защищает от пыли, выхлопов автомобилей, ветра и шума, в-третьих, ель не загрязняет городской ландшафт пухом, опадающими листья или плодами. Биологи говорят, что ель способна выделяет фитонциды, благотворные для человека. Ну и, главное, ели - это очень красиво и зелено круглый год.

"ЕлкаФест" не ограничился посадкой елей. Специалисты познакомили ребят с работой передвижного экологического поста Куйбышевского НПЗ. Мальчишки и девчонки, затаив дыхание, следили за тем, как лаборанты с помощью специального оборудования отбирали пробы воздуха, делали замеры и анализировали полученные образцы.

"Куйбышевский НПЗ активно реализует экологические проекты в рамках корпоративной экологической стратегии. В первую очередь это глобальная модернизация производства, внедрение новых безопасных технологий, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды АО "КНПЗ" Анна Булушева. - Но в деле сохранения природы все инициативы значимы. Чтобы наша планета была чистой и красивой, нужно каждому приложить немного усилий: убирать за собой, разделять отходы, сажать деревья… Уверена, эти дети по-другому будут относиться к окружающему миру, к своей роли в деле защиты экологии".

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