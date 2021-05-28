Работники КНПЗ очистили берега Волги

Самарские нефтяники очистили 20 тысяч кв. метров прибрежной территории Волги. Более семи тонн мусора было вывезено с одного из самых популярных пляжей Самары, расположенного в начале улицы Советской Армии. Экологическая акция была приурочена к Дню Волги.

Самарские предприятия "Роснефти" уделяют большое внимание сохранению водных ресурсов Приволжья - Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ активно внедряют инновационные комплексы биологической очистки сточных вод. Это позволило сократить забор воды из Волги при повышении доли оборотной воды на заводах до 94-100%.

Новейшие технологии на заводах внедряются в рамках реализации экологических программ.

Так, за последние пять лет Куйбышевский НПЗ снизил потребление воды из природных источников почти на 20%, что стало возможно благодаря реконструкции блоков оборотного водоснабжения, водовода и водозабора.

Специалисты Куйбышевского НПЗ активно участвуют в различных экологических акциях, что поддерживается руководством предприятия, стремящегося к сохранению водных ресурсов. В 2020 году самарские нефтяники провели акцию "Родники Самарской области", в ходе которой изучили природные источники воды и очистили прилегающую к ним территорию. Это также и работа по восполнению водных биоресурсов - ежегодно сотрудники заводов выпускают в Волгу мальков ценных пород рыб.

Участие сотрудников в экологических акциях - это часть производственной политики "Роснефти", направленной на сохранение природных водных источников. Организация входит в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, участвующих в международном рейтинге в категории "Водные ресурсы" в рамках проекта CDP. Дочерние предприятия "Роснефти" за последние несколько лет неоднократно занимали призовые места на конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России".