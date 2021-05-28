Проект эстакады между самарскими набережными вынесут на голосование

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Проект эстакады, которая соединит старую и новую очереди набережной Волги в Самаре, вынесут на всенародное голосование. Об этом было объявлено в четверг, 27 мая, во время совещания по развитию исторической части Самары, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства области Виктор Кудряшов.