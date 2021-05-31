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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарские эксперты предложили Госдуме изменить порядок смены управляющей компании

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние два года в Самарской области обострилась ситуация, связанная со сменой управляющих компаний жителями многоквартирных домов. Переход к другой УК зачастую происходит со множеством препон со стороны действующей компании, в том числе, - предоставлением поддельных протоколов общего собрания собственников в ГЖИ.

Эксперт отрасли ЖКХ, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских рассказал о работе в этом направлении. Он отметил, что от региона в Госдуму РФ направлен ряд поправок, призванных ужесточить ответственность инициаторов голосования.

"Сейчас внесены поправки в Уголовный кодекс РФ. За подделку протоколов — уголовная статья, могут и посадить. Наша организация, "ЖКХ-контроль", вышла с инициативой в Госдуму, чтобы внести изменения в порядок проведения общих собраний собственников МКД. В частности, мы предложили, чтобы организатор собрания в случае его проведения в любой форме (очной, заочной, очно-заочной) лично под роспись принимал все бюллетени", — прокомментировал Виктор Часовских.

По его мнению, проблема в том, что сегодня практически невозможно привлечь к ответственности конкретное лицо и доказать его причастность к поддельному протоколу и бюллетеням, подписанным не теми лицами.

"Это происходит, поскольку бюллетени во время голосования отправляются в почтовый ящик одной из квартир. Инициатор собрания не видит, кто их опускает в ящик. Если наши поправки примут, и он под роспись будет принимать документы от собственников, ответственность будет реальная. Сейчас Госдума рассматривает наши предложения", — рассказал эксперт.

Виктор Часовских отметил, что особенно острая ситуация с подделкой протоколов сложилась в Тольятти.

Помимо инициатив, вынесенных на рассмотрение Госдумы, "ЖКХ-контроль" запустил процесс внедрения так называемых согласительных комиссий в рамках работы СРО (саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ).

"У нас есть первый опыт, когда у двух УК возник вопрос по одному из МКД, в котором жители не были согласны с итогами общедомового собрания о выборе конкретной компании. Мы создали согласительную комиссию, на которую пригласили обе УК. Они сели и обговорили между собой вопросы, нашли решение, которое всех устроило", — заключил Виктор Часовских.

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