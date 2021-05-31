Самарские эксперты предложили Госдуме изменить порядок смены управляющей компании

За последние два года в Самарской области обострилась ситуация, связанная со сменой управляющих компаний жителями многоквартирных домов. Переход к другой УК зачастую происходит со множеством препон со стороны действующей компании, в том числе, - предоставлением поддельных протоколов общего собрания собственников в ГЖИ.
Эксперт отрасли ЖКХ, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских рассказал о работе в этом направлении. Он отметил, что от региона в Госдуму РФ направлен ряд поправок, призванных ужесточить ответственность инициаторов голосования.
"Сейчас внесены поправки в Уголовный кодекс РФ. За подделку протоколов — уголовная статья, могут и посадить. Наша организация, "ЖКХ-контроль", вышла с инициативой в Госдуму, чтобы внести изменения в порядок проведения общих собраний собственников МКД. В частности, мы предложили, чтобы организатор собрания в случае его проведения в любой форме (очной, заочной, очно-заочной) лично под роспись принимал все бюллетени", — прокомментировал Виктор Часовских.
По его мнению, проблема в том, что сегодня практически невозможно привлечь к ответственности конкретное лицо и доказать его причастность к поддельному протоколу и бюллетеням, подписанным не теми лицами.
"Это происходит, поскольку бюллетени во время голосования отправляются в почтовый ящик одной из квартир. Инициатор собрания не видит, кто их опускает в ящик. Если наши поправки примут, и он под роспись будет принимать документы от собственников, ответственность будет реальная. Сейчас Госдума рассматривает наши предложения", — рассказал эксперт.
Виктор Часовских отметил, что особенно острая ситуация с подделкой протоколов сложилась в Тольятти.
Помимо инициатив, вынесенных на рассмотрение Госдумы, "ЖКХ-контроль" запустил процесс внедрения так называемых согласительных комиссий в рамках работы СРО (саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ).
"У нас есть первый опыт, когда у двух УК возник вопрос по одному из МКД, в котором жители не были согласны с итогами общедомового собрания о выборе конкретной компании. Мы создали согласительную комиссию, на которую пригласили обе УК. Они сели и обговорили между собой вопросы, нашли решение, которое всех устроило", — заключил Виктор Часовских.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.