Элиту мотостроения презентовали на ретро-фестивале

29 мая в Музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" состоялся ретро-фестиваль. Он прошел при участии международного военно-патриотического слета "Моторы войны" и при информационной поддержке департамента туризма Самарской области.
В рамках фестиваля любой желающий мог прокатиться на ретро-технике времен Второй мировой войны по Дубовой поляне возле поселка Петра Дубрава.
В лесу участников фестиваля ожидали 12 восстановленных моделей военного мотостроения из Германии, Бельгии, Японии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Италии и, конечно же, отечественные мотоциклы. В этой линейке коллекции военные аппараты с приводом на колесо коляски, специально разработанные для войны агрегаты и трициклы - ажурные трудяги полей битв и тыла.
На фестивале желающие могли проехать по двум живописным маршрутам, которые выдержал бы не каждый внедорожник. Кроме того, на фестивале были представлены пять восстановленных автомобилей времен Великой отечественной войны, на которых также мог прокатиться каждый.
Далее фестиваль продолжился в музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова", экскурсию провел лично руководитель туристической точки притяжения. В музее экспонируются 104 мотоцикла, которые собрали в пять линеек: гражданская элита, четырехцилиндровые модели, военная элита, "Старшие" модели Золотого века и русская линия.
По словам Вячеслава Шеянова, здесь представлена самая полная в мире коллекция, где сегодняшний житель Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии может воочию увидеть дело рук своих прадедов.
В музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" можно не только осуществить самостоятельный осмотр мотоциклов или заказать экскурсию, но и провести фотосессию или прокатиться на разные расстояния: 300 метров, километр и три.
Музей интегрирован в туристические маршруты и программы и активно работает не только с индивидуальными туристами, но и с группами.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет