Элиту мотостроения презентовали на ретро-фестивале

29 мая в Музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" состоялся ретро-фестиваль. Он прошел при участии международного военно-патриотического слета "Моторы войны" и при информационной поддержке департамента туризма Самарской области.

В рамках фестиваля любой желающий мог прокатиться на ретро-технике времен Второй мировой войны по Дубовой поляне возле поселка Петра Дубрава.

В лесу участников фестиваля ожидали 12 восстановленных моделей военного мотостроения из Германии, Бельгии, Японии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Италии и, конечно же, отечественные мотоциклы. В этой линейке коллекции военные аппараты с приводом на колесо коляски, специально разработанные для войны агрегаты и трициклы - ажурные трудяги полей битв и тыла.

На фестивале желающие могли проехать по двум живописным маршрутам, которые выдержал бы не каждый внедорожник. Кроме того, на фестивале были представлены пять восстановленных автомобилей времен Великой отечественной войны, на которых также мог прокатиться каждый.

Далее фестиваль продолжился в музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова", экскурсию провел лично руководитель туристической точки притяжения. В музее экспонируются 104 мотоцикла, которые собрали в пять линеек: гражданская элита, четырехцилиндровые модели, военная элита, "Старшие" модели Золотого века и русская линия.

По словам Вячеслава Шеянова, здесь представлена самая полная в мире коллекция, где сегодняшний житель Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии может воочию увидеть дело рук своих прадедов.

В музее мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" можно не только осуществить самостоятельный осмотр мотоциклов или заказать экскурсию, но и провести фотосессию или прокатиться на разные расстояния: 300 метров, километр и три.

Музей интегрирован в туристические маршруты и программы и активно работает не только с индивидуальными туристами, но и с группами.