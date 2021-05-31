В 2021 г. в Самарской области планируют отловить лишь пятую часть бродячих животных

По данным региональных властей в 2021 г. запланирован отлов 4765 безнадзорных животных. При этом всего в Самарской области – более 24,2 тыс. бездомных собак и кошек.

Неохваченными остаются более 19,5 тыс. особей, в связи с чем региональные власти рассматривают вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета на мероприятия по обращению с животными без владельцев.

Кроме того, правительство Самарской области и департамент ветеринарии держит на контроле мероприятия по регулированию числа бродячих собак. Так, в 2021 г. на эти цели предусмотрено 37,9 млн рублей.

Сегодня проблема борьбы с безнадзорными животными в Самарской области — в центре общественного внимания. Жители региона обеспокоены не только количеством бродячих собак, но и их агрессивным поведением по отношению к людям. Напомним, в конце мая в Южном Городе самарская пенсионерка стала жертвой собачьей стаи. После нападения животных женщина скончалась в больнице.

Вместе с тем чиновники отмечают, что в региональной казне нет денег на создание государственных или муниципальных приютов для бродячих кошек и собак. Предполагается, что в ближайшее время будет разработан федеральный проект, с помощью которого субъектам РФ будут предоставляться субсидии на софинансирование строительства приютов для животных. Сегодня в губернии работают 16 частных приютов.