В 2021 г. в Самарской области планируют отловить лишь пятую часть бродячих животных

По данным региональных властей в 2021 г. запланирован отлов 4765 безнадзорных животных. При этом всего в Самарской области – более 24,2 тыс. бездомных собак и кошек.
Неохваченными остаются более 19,5 тыс. особей, в связи с чем региональные власти рассматривают вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета на мероприятия по обращению с животными без владельцев.
Кроме того, правительство Самарской области и департамент ветеринарии держит на контроле мероприятия по регулированию числа бродячих собак. Так, в 2021 г. на эти цели предусмотрено 37,9 млн рублей.
Сегодня проблема борьбы с безнадзорными животными в Самарской области — в центре общественного внимания. Жители региона обеспокоены не только количеством бродячих собак, но и их агрессивным поведением по отношению к людям. Напомним, в конце мая в Южном Городе самарская пенсионерка стала жертвой собачьей стаи. После нападения животных женщина скончалась в больнице.
Вместе с тем чиновники отмечают, что в региональной казне нет денег на создание государственных или муниципальных приютов для бродячих кошек и собак. Предполагается, что в ближайшее время будет разработан федеральный проект, с помощью которого субъектам РФ будут предоставляться субсидии на софинансирование строительства приютов для животных. Сегодня в губернии работают 16 частных приютов.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.