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На "Самара Арене" нашли еще 338 дефектов

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГАУ СО "Самара Арена" выявило еще 338 недостатков на стадионе, построенном к ЧМ-2018, возникших в пределах гарантийного срока. Протоколы о недостатках в марте 2021 г. были направлены в адрес генподрядчика — ООО "ПСО "Казань". Это следует из материалов к отчету правительства Самарской области перед депутатами Самарской губернской думы.

Напомним, ранее Самарская область потребовала от генподрядчика устранить 407 дефектов на стадионе, в числе которых оказались протекающая кровля, разрушение бетона, неработающие прожекторы и т. д. Заседание по претензиям к ПСО "Казань" прошло 1 марта 2021 года.

Ответчик должен был в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно, собственными силами и средствами, устранить недостатки выполненных по государственному контракту работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Однако, как следует из отчета, ООО ПСО "Казань" получило и оставило без ответа 19 досудебных претензий об устранении недостатков работ на стадионе.

В середине марта Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу дефектов, выявленных на стадионе "Самара Арена". Суд поставил перед экспертом два вопроса: связаны ли недостатки с некачественными работами при строительстве или они возникли при эксплуатации "Самара Арены", а также являются ли эти недочеты скрытыми или явными.

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