С начала года в Самарской области возбудили 33 уголовных дела из-за "обналички" маткапитала

За четыре месяца 2021 г. в Самарской области возбудили 33 уголовных дела по фактам мошенничества при получении материнского капитала. В том числе два возбуждены по материалам прокурорских проверок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

При этом за весь 2020 г. в регионе возбудили 12 подобных уголовных дел.

По данным надзорного ведомства, из-за большого количества денег, которые выплачивают по программе материнского капитала, уже формируются группы людей, которые специализируются на их незаконном обналичивании.

Так, в Тольятти сейчас расследуют уголовное дело группы лиц, которые под видом потребительского кооператива предлагали услуги по обналичиванию средств маткапитала. Злоумышленники заключали с претендующими на получение маткапитала людьми фиктивные договоры займа якобы для приобретения или строительства жилья. На основании этих документов Пенсионный фонд РФ перечислял деньги на счет потребительского кооператива. Мошенники обналичивали эти средства и лишь незначительную часть отдавали владельцам сертификата материнского капитала либо не делились совсем. Таким образом потребительский кооператив получил средства по 97 сертификатам. В рамках этого дела уже расследуются 25 эпизодов преступной деятельности.

Другой случай произошел в пос. Мирный Красноярского района. По версии следствия, местная жительница, желая обналичить маткапитал, вступила в сговор с риелтором из Кинеля. Та подыскала квартиру и договорилась с продавцом о приобретении жилья по цене, завышенной в несколько раз. Разницу же продавец квартиры должен был вернуть покупателям. В счет оплаты этой разницы жительница Красноярского района получила 370 тыс. рублей. По факту этого мошенничества возбудили уголовное дело.

В мошенничестве с обналичиванием маткапитала заподозрили и самарский производственный кооператив "Мари Инвест". По версии правоохранителей, для этого организация предлагала клиентам заключить фиктивные договоры займа на строительство жилья. По одному из таких договоров ПФ перечислил 453 тыс. руб. по сертификату жительницы Самары. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").