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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре объявили повторные торги на строительство III пускового комплекса "СамАрта"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, 31 мая, управление капитального строительства Самарской области объявило повторные торги на поиск подрядчика, который займется реконструкцией третьего пускового комплекса здания театра "СамАрт".

Напомним, первые торги были объявлены в начале апреля, но по итогам аукциона на конкурс не было подано ни одной заявки. Это следует из документации конкурсной комиссии от 24 мая.

"На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме до 24 мая не подана ни одна заявка", - отмечается в сообщении.

В связи с этим конкурс признали несостоявшимся, а накануне объявили повторный аукцион. Начальная цена контракта осталась прежней - 829,8 млн рублей.

Средства планируется освоить в несколько этапов. На 2021 г. заложено 67,5 млн рублей, на 2022-й - 291,9 млн рублей, на 2023 г. - 470,3 млн рублей. Предполагается, что третья очередь - с главным входом в театр и центральным вестибюлем - объединит весь комплекс зданий.

 

Напомним, вторая очередь театра после реставрации открылась осенью 2018 года. Подробнее о новом здании для "СамАрта" и уже проведенных работах можно прочитать здесь

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