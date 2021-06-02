Самарца осудили за кражи, грабеж, изготовление оружия и посредничество во взяточничестве

В Самаре суд вынес приговор Евгению Радюку, которого признали виновным в посредничестве во взяточничестве, краже, грабеже, а также незаконном изготовлении холодного оружия. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июне 2020 г. Радюк получил 50 тыс. руб. в качестве части взятки от предполагаемой суммы 141 тыс. рублей. Деньги мужчина обещал передать сотрудникам ГИБДД за выдачу трех водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Кроме того, с 2019 по 2020 г. Радюк крал деньги через мобильное приложение, совершил грабеж и незаконно изготовил кастет.

В результате суд назначил Радюку пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.