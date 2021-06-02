Самарца осудили за кражи, грабеж, изготовление оружия и посредничество во взяточничестве

В Самаре суд вынес приговор Евгению Радюку, которого признали виновным в посредничестве во взяточничестве, краже, грабеже, а также незаконном изготовлении холодного оружия. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в июне 2020 г. Радюк получил 50 тыс. руб. в качестве части взятки от предполагаемой суммы 141 тыс. рублей. Деньги мужчина обещал передать сотрудникам ГИБДД за выдачу трех водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Кроме того, с 2019 по 2020 г. Радюк крал деньги через мобильное приложение, совершил грабеж и незаконно изготовил кастет.
В результате суд назначил Радюку пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.