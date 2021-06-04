На реставрацию храма в с. Утевка выделяется 31 млн рублей

Минкультуры РФ объявило торги по выбору подрядчика по реставрации храма Святой Троицы в селе Утевка Нефтегорского района, расписанного легендарным безруким иконописцем Григорием Журавлевым. Проект реставрации храма уже готов. На работы по реставрации фасада, кровли и интерьеров выделяется 31 млн рублей.

Средства выделяются при содействии депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, которому удалось включить объект культурного наследия в партийный проект "Единой России" "Историческая память".

Согласно условиям конкурсного задания, работы необходимо завершить не позднее сентября 2022 года.

"Эта церковь 1892 г. постройки особо ценна тем, что была спроектирована по эскизам и расписана легендарным иконописцем Григорием Журавлевым (1858-1916). Родившись инвалидом, он выучился рисовать зубами. При росписи сводов храма в Утевке Журавлева поднимали на лебедке лежащим на спине. Кисть он держал зубами. За время работы от напряжения у него до крови стиралась шея, плечи. Но храм он расписал. Здесь же, в ограде храма, его впоследствии и похоронили. Слава Богу, что за годы Советской власти фрески и роспись Журавлева не были уничтожены, они скрывались за штукатуркой. Вскоре реставраторы восстановят их первозданный вид, но сначала реставрация коснется самого храма - объекта культурного наследия регионального значения", - рассказал Александр Хинштейн.