Самарца, задолжавшего алименты, отправили в колонию-поселение

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело мужчины, который не выплачивал алименты на содержание своего ребенка, сообщает региональная прокуратура.

Ранее судимого местного жителя уже неоднократно привлекали к административной ответственности, а также судили за уклонение от уплаты алиментов. Его задолженность составила более 1 млн рублей.

Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении.