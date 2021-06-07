В Тольятти осудили военнослужащего, обманом получившего повышение

В Самарском гарнизонном военном суде вынесли приговор 46-летнему старшему прапорщику воинской части из Тольятти Николаю Фомину, признанному виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, преступление, по версии следствия, Николай Фомин совершил более 20 лет назад, когда служил сержантом на должности командира отделения. Чтобы получить повышение по службе, он представил руководству части подложный документ о получении среднего профессионального образования. В результате в 2000 г. его повысили в звании до прапорщика, и мужчина получил должность заместителя командира группы. А в 2007 г. Фомин получил очередное звание - старший прапорщик. Вместе с повышением по службе росло и денежное довольствие.

Когда обман с поддельным документом об образовании раскрылся, в отношении Николая Фомина возбудили уголовное дело. Следователи посчитали, что благодаря незаконному повышению по службе он совершил хищение денег в крупном размере у Министерства обороны РФ на общую сумму более 290 тыс. рублей.

Самарский гарнизонный военный суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба. Также суд учел, что Фомина положительно характеризует командование, он участвовал в выполнении спецзаданий, является ветераном боевых действий и имеет ведомственные медали. В итоге за мошенничество суд приговорил военного к штрафу 100 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.