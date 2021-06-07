В Тольятти осудили военнослужащего, обманом получившего повышение

В Самарском гарнизонном военном суде вынесли приговор 46-летнему старшему прапорщику воинской части из Тольятти Николаю Фомину, признанному виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Как пояснили в суде, преступление, по версии следствия, Николай Фомин совершил более 20 лет назад, когда служил сержантом на должности командира отделения. Чтобы получить повышение по службе, он представил руководству части подложный документ о получении среднего профессионального образования. В результате в 2000 г. его повысили в звании до прапорщика, и мужчина получил должность заместителя командира группы. А в 2007 г. Фомин получил очередное звание - старший прапорщик. Вместе с повышением по службе росло и денежное довольствие.
Когда обман с поддельным документом об образовании раскрылся, в отношении Николая Фомина возбудили уголовное дело. Следователи посчитали, что благодаря незаконному повышению по службе он совершил хищение денег в крупном размере у Министерства обороны РФ на общую сумму более 290 тыс. рублей.
Самарский гарнизонный военный суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба. Также суд учел, что Фомина положительно характеризует командование, он участвовал в выполнении спецзаданий, является ветераном боевых действий и имеет ведомственные медали. В итоге за мошенничество суд приговорил военного к штрафу 100 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.