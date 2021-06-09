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Суды Происшествия

Суд не стал рассматривать уголовное дело директора СК "Новый город"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело директора самарского ООО СК "Новый город" Натальи Зайцевой возвращено прокурору. Такое решение принято в Ленинском районном суде. Представление прокуратуры на него было отклонено в апелляционной инстанции.

Напомним, по версии предварительного следствия, директор СК "Новый город" не обеспечила 120 дольщиков ЖК "Монблан" 95 квартирами и 19 нежилыми помещениями, передав права на них аффилированной организации. Это привело к утрате региональным минстроем прав на участок площадью более 4 тыс. кв. м, который был предоставлен фирме для строительства.

Таким образом, Зайцева, по версии правоохранителей, причинила потерпевшей стороне материальный ущерб на 50 млн рублей, за что ей вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

Кроме того, женщину обвиняли по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (за "Невыплату зарплаты"), задолженность по которой составила более 300 тыс. рублей.

На стадии предварительного слушания федеральный судья Игорь Бедняков удовлетворил ходатайство защиты о возврате дела прокурору, указав, что "следователем противоречиво изложены обстоятельства реализации преступного умысла Зайцевой Н.В."  Так, указывается, что в нарушение условий конкурса по отбору организаций, в целях завершения строительства проблемных объектов "Зайцева Н.В. не приняла исчерпывающих мер для межевания и постановки на кадастровый учет вышеуказанного земельного участка. Вместе с тем из текста обвинения следует, что этот земельный участок был поставлен на учет до назначения Н.В.Зайцевой директором ООО СК «Новый город».

«Мою подзащитную фактически обвинили в хищении того, что было украдено еще до нее, - прокомментировал ситуацию адвокат Василий Гурко. - Ей также вменяют злоупотребление полномочиями при заключении договоров об уступке прав и обязанностей по договорам участия в долевом строительстве в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Но в тексте обвинения не конкретизировано, в чем именно заключалось извлечение выгод для нее и других лиц, какие преимущества получили Зайцева и другие лица в связи с заключением этих договоров».

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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