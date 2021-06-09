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Экология Общество

Сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок расчистили берега водоемов

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акция "Родники Самарской области" стартовала в День эколога. Традиционно в ней, помимо представителей общественных организаций и волонтеров, принял участие и крупный бизнес - компания "Роснефть". Нефтяники занимают активную позицию в деле охраны окружающей среды.

Фото: предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

Накануне сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок вместе с представителями министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а также коллегами-заводчанами других предприятий Компании "Роснефть" отправились в экспедицию к природным источникам.

В Самарской области насчитывается более 1500 природных родников. Многим из них несколько десятков и даже сотен лет. Большинство родников нуждаются в уходе и благоустройстве. Шефство над некоторыми из них взяли предприятия компании "Роснефть".

Вооружившись граблями, перчатками и мешками для мусора, эковолонтеры выехали в район дачного массива п. Семеновка, где расположен единственный в городском округе родник. Затем отправились на озеро села Воскресенка, одно из излюбленных мест отдыха. Всего было собрано 45 кубометров мусора. Теперь прибрежная зона стала чистой и красивой.

- Здесь чудесное место, хочется приезжать на это озеро и радоваться. Я во второй раз участвую в экологическом субботнике, в апреле вместе с коллегами приводили в порядок парковую зону в поселке Маяк. На нашем предприятии работают люди с высокой экологической ответственностью. Это касается не только производства. Мы активно участвуем в сборе макулатуры, батареек, крышечек от разных емкостей, проводим экоуроки для школьников, - отметил оператор технологической установки цеха №23 ООО "НЗМП" Сергей Саутин.

Забота об экологии - часть социально ответственной политики всех предприятий компании "Роснефть". Сохранению водных ресурсов нефтепереработчики уделяют особое внимание. Сотрудники предприятия всегда активно участвуют как в российских, областных, городских, так и в корпоративных экологических акциях.

- Мы хотим, чтобы у нас было красиво, и готовы прикладывать к этому силы. Большое спасибо за помощь в очистке берегов озера! Теперь мы завезем на берег песок, чтобы отдыхать было комфортнее. Очень радостно, что ребята действительно поработали на славу, - поблагодарил местный житель, активист Александр Слесаренко.

Новокуйбышевский завод масел и присадок - постоянный участник акции "Родники Самарской области". Предприятие также постоянно совершенствует свою природоохранную деятельность. В 2020 году на заводе завершилось строительство очистного комплекса, спроектированного с использованием всех требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Комплекс состоит из блока оборотного водоснабжения и станции очистки промышленных стоков. Применяемая технология позволяет не только снижать воздействие на окружающую среду, но и уменьшать забор воды на технологические нужды благодаря вовлечению ее в оборот.

Предприятие ведет масштабную работу по формированию экологической культуры у сотрудников и молодого поколения. Специалисты регулярно проводят экологические конкурсы и тематические открытые уроки в школах, организуют экскурсии для студентов, активно поддерживают областные и городские экологические проекты. Заводчане ответственно относятся к водоемам и их обитателям, участвуют в субботниках, убирают береговые линии Волги и озер Дегтярное и Обкомовское.

Гид потребителя

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