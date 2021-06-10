"Крылья Советов" ведут переговоры с новым титульным спонсором

В четверг, 10 июня, на встрече с болельщиками генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев сообщил, что в данный момент ведутся переговоры с новым титульным спонсором.
"Это федеральная госкорпорация, авиаперевозчик", - сообщил Андреев.
При этом гендиректор отмечает, что банк "Солидарность" продолжит взаимодействовать с "Крыльями". Титульных отношений не будет, но спонсорская поддержка вырастет примерно на 15%.
Напомним, между клубом и коммерческой организацией возникли разногласия.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))