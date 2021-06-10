"Крылья Советов" ведут переговоры с новым титульным спонсором

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В четверг, 10 июня, на встрече с болельщиками генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев сообщил, что в данный момент ведутся переговоры с новым титульным спонсором.