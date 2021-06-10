16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кудряшов: "В этом году доходная часть бюджетов муниципальных образований выросла на 13%" Самарская область примет участие в разработке федерального проекта по глобальному интернету В Самарской области может появиться новое крупное производство лекарств В Самарской области построят четыре комплекса по переработке отходов Уволен глава Управления охотничьих и водных ресурсов Александр Тергалинский

Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: "В этом году доходная часть бюджетов муниципальных образований выросла на 13%"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 10 июня, на заседании правительства Самарской области был рассмотрен законопроект, который вносит изменения в региональный закон "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Как рассказала заместитель директора фонда Светлана Рязанова, проект закона учитывает дополнительные целевые безвозмездные поступления в 2021 году, более 544,5 млн руб., а также использование остатков средств фонда, сформированных на начало года, в размере 44 млн рублей.

"Основная часть дополнительных доходов направлена на лечение больных коронавирусной инфекцией, погашение задолженности перед медицинскими организациями по расчетам за 2020 год", - пояснила Рязанова.

"Вопрос задолженности медицинских страховых организаций, получающих средства из фонда, перед нашими медицинскими учреждениями находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона. Это первый шаг к снижению этой задолженности. Рассчитываем, что до конца года в территориальный фонд будут предоставлены дополнительные средства, которые также будут направлены на эти цели", - подчеркнул председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Далее законопроект поступит в Самарскую губернскую думу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4