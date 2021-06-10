Виктор Кудряшов: "В этом году доходная часть бюджетов муниципальных образований выросла на 13%"

В четверг, 10 июня, на заседании правительства Самарской области был рассмотрен законопроект, который вносит изменения в региональный закон "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
Как рассказала заместитель директора фонда Светлана Рязанова, проект закона учитывает дополнительные целевые безвозмездные поступления в 2021 году, более 544,5 млн руб., а также использование остатков средств фонда, сформированных на начало года, в размере 44 млн рублей.
"Основная часть дополнительных доходов направлена на лечение больных коронавирусной инфекцией, погашение задолженности перед медицинскими организациями по расчетам за 2020 год", - пояснила Рязанова.
"Вопрос задолженности медицинских страховых организаций, получающих средства из фонда, перед нашими медицинскими учреждениями находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона. Это первый шаг к снижению этой задолженности. Рассчитываем, что до конца года в территориальный фонд будут предоставлены дополнительные средства, которые также будут направлены на эти цели", - подчеркнул председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
Далее законопроект поступит в Самарскую губернскую думу.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.