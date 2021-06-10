Виктор Кудряшов: "В этом году доходная часть бюджетов муниципальных образований выросла на 13%"

В четверг, 10 июня, на заседании правительства Самарской области был рассмотрен законопроект, который вносит изменения в региональный закон "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Как рассказала заместитель директора фонда Светлана Рязанова, проект закона учитывает дополнительные целевые безвозмездные поступления в 2021 году, более 544,5 млн руб., а также использование остатков средств фонда, сформированных на начало года, в размере 44 млн рублей.

"Основная часть дополнительных доходов направлена на лечение больных коронавирусной инфекцией, погашение задолженности перед медицинскими организациями по расчетам за 2020 год", - пояснила Рязанова.



"Вопрос задолженности медицинских страховых организаций, получающих средства из фонда, перед нашими медицинскими учреждениями находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона. Это первый шаг к снижению этой задолженности. Рассчитываем, что до конца года в территориальный фонд будут предоставлены дополнительные средства, которые также будут направлены на эти цели", - подчеркнул председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Далее законопроект поступит в Самарскую губернскую думу.