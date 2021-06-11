Суд оставил в силе оправдательный приговор чиновнику

В среду, 9 июня, в Самарском областном суде закончилось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на приговор Приволжского районного суда, который полностью оправдал бывшего первого заместителя главы Хворостянского района.

Мужчину обвиняли в том, что он, превышая должностные полномочия, вынуждал нуждающихся в жилье очередников делать в местный бюджет благотворительные взносы. Якобы без этого люди не могли получить пособие по программе "Молодой семье - доступное жилье". (Размер пособия состоял из федеральной, региональной части и части из местного бюджета, на которую в районе не было денег. Эту "районную" долю и вносили граждане).

Уголовное дело возбудили еще в 2016 г. по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий с причинением существенного вреда гражданам"). Предварительное следствие вело ГСУ областной полиции. Затем районный суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам условного лишения свободы. При апелляционном рассмотрении суд переквалифицировал обвинение на ч. 1 ст. 286 УК РФ и снизил наказание до 50 тыс. руб. штрафа. По жалобе защиты Шестой кассационный суд отменил ранее вынесенные решения.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции учел доводы и доказательства, которые представила защита, и оправдал бывшего чиновника. Было установлено, что никакого принуждения обвиняемый не оказывал. В некоторых случаях он всего лишь проводил разъяснительные беседы, а если у кого-то из очередников возникали проблемы с софинансированием, то обсуждались варианты их решения, в том числе и за счет бюджета района.

По словам адвоката Андрея Карномазова, суд учел, что участие граждан в софинансировании программы было согласовано с ними изначально, на этом основании депутаты местного Собрания представителей приняли бюджет, где предусмотрели участие района в программе за счет благотворительных средств. Бюджет принимали при контроле районного прокурора, и никаких нареканий он не вызвал.

Как пояснил оправданный в суде, все усилия администрации Хворостянского района были направлены на то, чтобы в условиях дефицита бюджета и недостаточности средств для участия в программе "Молодой семье - доступное жилье" найти приемлемое решение, чтобы помочь гражданам решить свою жилищную проблему. До 2016 г. в лучшем случае одна семья в год получала субсидию по этой программе, а вот в 2016 г. удалось - целых семь семей смогли улучшить условия жилья.