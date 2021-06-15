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Банк "Открытие": ожидания быстрого восстановления добычи нефти в Иране могут снизить цены

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международное энергетическое агентство опубликовало первый прогноз по рынку нефти на 2022 г. В соответствии с отчетом к концу 2022 г. мировой спрос на нефть вернется к допандемическому уровню, увеличившись на 5,4 млн барр. в сутки (мбс) в 2021 г. до 96,4 мбс, а в 2022 он вырастет на 3,1 мбс — до 99,5 мбс. Прирост потребления в странах ОЭСР в 2022 г. оценивается в 1,3 мбс, в то время как страны, не входящие в ОЭСР, увеличат потребление на 1,8 мбс. Хотя конец пандемии очень всеми ожидается и возможно близок в странах с развитой экономикой, медленное распространение вакцины все еще может поставить под угрозу восстановление в странах, не входящих в ОЭСР.

Но и в странах с развитой экономикой тренд на победу коронавируса не такой однозначный. Например, Великобритания, где рост случаев заболевания продолжается и при достижении расчетного популяционного иммунитета, рассматривает дополнительную вакцинацию населения другой вакциной.

С начала июня, после решения министерского комитета ОПЕК+ оставить график добычи без изменений, нефть марки Брент торгуется выше уровня 70 долларов за баррель. В моменте она даже превышала 73 доллара за баррель. Новости по выходу иранской нефти на рынок лишь ненадолго снизили стоимость черного золота, и котировки быстро вернулись на прежние уровни.

Восстановление мировой экономики идет высоким темпом, но сейчас в статистике есть погрешности на базис учета, то есть расти против существенного прошлогоднего падения 2 квартала очень легко. Основной вопрос следующего квартала — удержится ли темп роста или предел уже достигнут.  Потенциальная третья волна вируса может опять спутать карты, не восстановить международные перелеты и уменьшить внутренние переезды, тем самым сократив спрос.

При отсутствии негативных новостей по эпидемиологической ситуации, и если индекс доллара останется около 0,90 на этой неделе можно ожидать, что цены нефти будут оставаться в коридоре 70-73 доллара за баррель. Новости по снятию санкций и ожиданию быстрого восстановления добычи нефти в Иране могут сдвинуть цену вниз.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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