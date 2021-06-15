Банк "Открытие": ожидания быстрого восстановления добычи нефти в Иране могут снизить цены

Международное энергетическое агентство опубликовало первый прогноз по рынку нефти на 2022 г. В соответствии с отчетом к концу 2022 г. мировой спрос на нефть вернется к допандемическому уровню, увеличившись на 5,4 млн барр. в сутки (мбс) в 2021 г. до 96,4 мбс, а в 2022 он вырастет на 3,1 мбс — до 99,5 мбс. Прирост потребления в странах ОЭСР в 2022 г. оценивается в 1,3 мбс, в то время как страны, не входящие в ОЭСР, увеличат потребление на 1,8 мбс. Хотя конец пандемии очень всеми ожидается и возможно близок в странах с развитой экономикой, медленное распространение вакцины все еще может поставить под угрозу восстановление в странах, не входящих в ОЭСР.
Но и в странах с развитой экономикой тренд на победу коронавируса не такой однозначный. Например, Великобритания, где рост случаев заболевания продолжается и при достижении расчетного популяционного иммунитета, рассматривает дополнительную вакцинацию населения другой вакциной.
С начала июня, после решения министерского комитета ОПЕК+ оставить график добычи без изменений, нефть марки Брент торгуется выше уровня 70 долларов за баррель. В моменте она даже превышала 73 доллара за баррель. Новости по выходу иранской нефти на рынок лишь ненадолго снизили стоимость черного золота, и котировки быстро вернулись на прежние уровни.
Восстановление мировой экономики идет высоким темпом, но сейчас в статистике есть погрешности на базис учета, то есть расти против существенного прошлогоднего падения 2 квартала очень легко. Основной вопрос следующего квартала — удержится ли темп роста или предел уже достигнут. Потенциальная третья волна вируса может опять спутать карты, не восстановить международные перелеты и уменьшить внутренние переезды, тем самым сократив спрос.
При отсутствии негативных новостей по эпидемиологической ситуации, и если индекс доллара останется около 0,90 на этой неделе можно ожидать, что цены нефти будут оставаться в коридоре 70-73 доллара за баррель. Новости по снятию санкций и ожиданию быстрого восстановления добычи нефти в Иране могут сдвинуть цену вниз.
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