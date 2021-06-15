Самарский экс-силовик заявил, что в помещения МВД могли несанкционированно проникать

Во вторник, 15 июня, суд Советского района Самары допросил обвиняемого в коррупции экс-начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максима Шаталова.

Напомним, на скамье подсудимых оказались Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин, а также экс-начальник управления по вопросам миграции Дмитрий Котов. По версии следствия, в начале 2020 г. Дмитрий Котов попытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Переговоры велись через посредника Шаталова, который, в свою очередь, задействовал своего заместителя Москвитина. Последний "накрутил" свои комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова, который привел "клиента". Позже бывшим силовикам вменили и другие преступления.

15 июня Максим Шаталов ответил на вопросы суда. В частности, он сказал, что не виновен в предъявленном ему взяточничестве в ситуации с заключением контракта на уборку. Всего контракты стоили около 35 млн рублей. Договоры официально заключали с Центром защиты информации. А представители этого центра, со слов Шаталова, взяли подрядчика. Это — фирма "Агрогрупп", ее представитель — мужчина по фамилии Аробаджи. И Шаталов утверждает, что Аробаджи многие считали сотрудником этого центра. Но все оказалось иначе.

"Работами мог заниматься только обладатель лицензии ФСБ о секретности. Это подтверждают свидетели Федотов, Глущенко, сам Аробаджи. Меня обязаны были уведомить о привлечении для исполнения контракта иного лица. Нужно было согласование с УСБ разрешения на вход в административное здание. Но это не было сделано. Никто не согласовал был "Агрогрупп" и Аробаджи. УСБ согласовывало только сотрудников Центра защиты информации. И проходили они по документам Центра защиты информации", — рассказал Шаталов.

Шаталов утверждает, что ничего не знал о работе по контракту "Агрогрупп", поэтому никаких взяток от этой компании получать не мог. Он также высказался по поводу прочих обвинений в свой адрес. Например, сообщил мнение, что дело о подлоге по фактам поставок собачьего корма для кинологической службы в отношении него возбудили незаконно. Ведь корм по составу был нормальным, просто не соответствовал тому, что прописали в документах.

"Сотрудники ФКУ пояснили, что корм принимали по ГОСТу. На все уловки обвинения они повторяли, что товар любой, не только корм, принимается по ГОСТу. Если провести экспертизу любого вещества из магазина, его состав не совпадет с заявленным", — рассказал бывший полицейский.

Шаталов также утверждает, что до сих пор та же фирма поставляет корм для кинологического центра в Самаре. Да и вообще, якобы корм этот "представлял" его заместитель Глущенко. Вот к нему и должны быть вопросы.

Шаталов рассказал и о том. как ему "пришлось" провести переговоры о передаче денег за мигрантов.

"Ко мне обратился Литвинов, чтоб его принял Котов по вопросу помощи его другу. Потом Литвинов сообщил, что Котов с ним встречался, — сообщил экс-силовик. — Потом Шаталов передал Литвинову, что требуется 300 тысяч за услугу и предложил все остальное уточнять у Москвитина".

О еще одном предполагаемом преступлении Шаталов сообщил следующее. Ему нужно было заключить договор на утилизацию металлолома. Он дал задание подчиненным поузнавать у фирм, какие есть предложения. Дальше фирма под названием "Восток" выиграла контракт. Эта компания и делала самое выгодное предложение. А потом бизнесмены решили его "отблагодарить". И денежную "благодарность" Шаталов, с его слов, хотел потратить на организацию скорбных мероприятий 10 февраля — в день памяти самарских сотрудников органов внутренних дел, которые погибли на пожаре в 1999 году.

Предполагается, что суд дослушает показания всех обвиняемых. Дальше прокуратура запросит для них наказание — это может произойти до конца недели.