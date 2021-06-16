В Самаре остановлена паромная переправа в Рождествено

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП) сообщает об остановке работы грузовой переправы по техническим причинам. В компании уточнили, что паром сломан и время возобновления переправы не известно.