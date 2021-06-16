Двух самарцев обвиняют в организации игорного клуба на ул. Победы

В Самаре в суд отправили уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в организации азартных игр, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2020 г. 34-летний мужчина предложил знакомому поучаствовать в проведении азартных игр в помещении на ул. Победы.

Один из обвиняемых предоставлял помещение с игровым оборудованием и необходимым программным обеспечением, а также контролировал деятельность игрового клуба. Второй обвиняемый занимался непосредственно проведением азартных игр.