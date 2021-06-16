В Самаре начинается рассмотрение дела бывшего судьи Ивана Ежова

В Красноглинском районном суде Самары 11 июня закончилось предварительное слушание по уголовному делу бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти Ивана Ежова. Об этом сообщили в суде.
Напомним, бывшего судью Ивана Ежова обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в марте 2019 г. он получил через посредника 550 тыс. руб. - часть от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.
Следствие по делу Ежова закончилось в конце 2020 года. 30 декабря прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Затем уголовное дело направили в Ставропольский районный суд, который находится в Тольятти. Позже врио председателя Ставропольского райсуда просила изменить территориальную подсудность уголовного дела. В итоге дело все же передали в Красноглинский районный суд Самары.
По итогам предварительного слушания на 18 июня назначено судебное заседание, на котором предполагается рассматривать уголовное дело по существу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.