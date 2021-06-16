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Суды Происшествия

В Самаре начинается рассмотрение дела бывшего судьи Ивана Ежова

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинском районном суде Самары 11 июня закончилось предварительное слушание по уголовному делу бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти Ивана Ежова. Об этом сообщили в суде.

Напомним, бывшего судью Ивана Ежова обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в марте 2019 г. он получил через посредника 550 тыс. руб. - часть от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

Следствие по делу Ежова закончилось в конце 2020 года. 30 декабря прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Затем уголовное дело направили в Ставропольский районный суд, который находится в Тольятти. Позже врио председателя Ставропольского райсуда просила изменить территориальную подсудность уголовного дела. В итоге дело все же передали в Красноглинский районный суд Самары.

По итогам предварительного слушания на 18 июня назначено судебное заседание, на котором предполагается рассматривать уголовное дело по существу.

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Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

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