В Самаре начинается рассмотрение дела бывшего судьи Ивана Ежова

В Красноглинском районном суде Самары 11 июня закончилось предварительное слушание по уголовному делу бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти Ивана Ежова. Об этом сообщили в суде.

Напомним, бывшего судью Ивана Ежова обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в марте 2019 г. он получил через посредника 550 тыс. руб. - часть от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

Следствие по делу Ежова закончилось в конце 2020 года. 30 декабря прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Затем уголовное дело направили в Ставропольский районный суд, который находится в Тольятти. Позже врио председателя Ставропольского райсуда просила изменить территориальную подсудность уголовного дела. В итоге дело все же передали в Красноглинский районный суд Самары.

По итогам предварительного слушания на 18 июня назначено судебное заседание, на котором предполагается рассматривать уголовное дело по существу.