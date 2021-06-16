Банк "Открытие": даже нейтральные результаты встречи в Женеве будут позитивны для рубля

Для дальнейшего укрепления рубля на рынке есть ряд предпосылок. Во-первых, это ожидаемо низкие расходы на летний выездной туризм на фоне наблюдаемого всплеска заболеваемости и исчезновения последних ожиданий об открытии границ. Во-вторых, более низкие выплаты дивидендов за 2020 г. на фоне растущей выручки экспортеров. Кроме того, роль играют высокие рублевые ставки по сравнению со ставками в валютах других развивающихся стран и ставками в зоне доллара и евро — они обуславливают привлекательность операций кэрри-трэйд и приток средств нерезидентов.
Таким образом, если сегодняшние переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, и их ответы на пресс-конференции не будут предполагать скорого ужесточения санкций со стороны США, укрепление рубля может продолжиться. Впрочем, с учетом вероятного укрепления доллара на мировой арене, оно будет носить более выраженный характер по отношению к евро, нежели к американской валюте.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.