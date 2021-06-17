В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на железной дороге

Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 8 июня заместитель начальника ПЧ-12 и врио контролера ПЧ-12 на 1133 км перегона Алексеевка — Кинель КбшЖД замеряли параметры рельсов колеи. В это время по главному четному пути следовал грузовой поезд. Из-за этого железнодорожники перешли в междупутье и стали замять главный нечетный путь. В это же время со станции Кинель выехала электричка Кротовка — Самара. Машинист увидел людей на путях, начал сигналить и тормозить, но избежать столкновения не удалось.

В результате смертельные травмы получил врио контролера ПЧ-12. Заместитель начальника ПЧ-12 получил закрытый перелом трубчатой плечевой кости.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть").

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — отмечают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.