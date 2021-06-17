В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на железной дороге

Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 8 июня заместитель начальника ПЧ-12 и врио контролера ПЧ-12 на 1133 км перегона Алексеевка — Кинель КбшЖД замеряли параметры рельсов колеи. В это время по главному четному пути следовал грузовой поезд. Из-за этого железнодорожники перешли в междупутье и стали замять главный нечетный путь. В это же время со станции Кинель выехала электричка Кротовка — Самара. Машинист увидел людей на путях, начал сигналить и тормозить, но избежать столкновения не удалось.
В результате смертельные травмы получил врио контролера ПЧ-12. Заместитель начальника ПЧ-12 получил закрытый перелом трубчатой плечевой кости.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть").
"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — отмечают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!