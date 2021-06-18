Оперативно передать показания приборов учета поможет мобильное приложение "ЭнергосбыТ Плюс"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" призывает своих клиентов передавать данные приборов учета тепловой энергии через мобильное приложение "ЭнергосбыТ Плюс". Оно стало очередным дистанционным каналом коммуникации с энергокомпанией.
Приложение имеет простую процедуру регистрации. Для этого нужен номер лицевого счета. Также необходимо указать и подтвердить свои контакты - электронную почту и номер телефона. С помощью мобильного приложения "ЭнергосбыТ Плюс" удобно просматривать баланс по лицевому счету, подключать лицевые счета близких родственников, передавать показания приборов учета горячей воды, контролировать начисления. Приложение сегодня работает в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Кировской и Саратовской областях, в республиках Удмуртия, Марий Эл и Чувашия.
"Компания имеет широкий спектр каналов для передачи показаний приборов учета горячей воды. Данную информацию можно передать с помощью онлайн-сервиса "Передать показания" на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/ или в офисах обслуживания клиентов. Но приоритетными, конечно же, являются дистанционные сервисы, которые позволяют сделать наши взаимоотношения с клиентами максимально комфортными и безопасными для обеих сторон", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Напомним, до 25 июня энергокомпания ожидает от своих клиентов - физических и юридических лиц - показания приборов учета горячего водоснабжения. От этой информации будут зависеть начисления платы за поставленный ресурс.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.