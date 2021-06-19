ЦУР Самарской области выяснил причины более 4 тыс. обращений граждан в разгар июня

4167 сообщений из открытых источников зафиксировали специалисты ЦУР Самарской области в разгар первого летнего месяца.
В сезон дорожного ремонта не теряет актуальность проблема качества городских и поселковых дорог, вывоза мусора и свалок. Волнуют жителей региона и начисления социальных пособий и выплат.
1600 сообщений зафиксировала система мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент" и 2567 сообщений поступило на платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".
ТОП-3 обращений в социальных сетях
• состояние дорог
• благоустройств
• ЖКХ
ТОП-3 — на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе"
• социальные выплаты
• получение сертификата о вакцинации
• состояние дорог
На этой неделе заместитель полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков высоко оценил работу с обратной связью в Самарской области и познакомился с лучшими практиками, которые реализованы Центром управления совместно с органами власти региона на основе анализа жалоб граждан в соцсетях. Игорь Буренков отметил, что нельзя замалчивать проблемы, власть должна максимально реагировать на все вопросы от граждан.
Такой "народный контроль" и цифровые технологии позволяют контролировать вопросы, связанные с состоянием дорог, дворов, детских площадок, работой управляющих компаний, вывозом мусора, доступностью вакцинации, работой общественного транспорта. Анализ поступивших обращений способствует улучшению качества жизни и предотвращения проблемных ситуаций в будущем.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.