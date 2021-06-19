ЦУР Самарской области выяснил причины более 4 тыс. обращений граждан в разгар июня

4167 сообщений из открытых источников зафиксировали специалисты ЦУР Самарской области в разгар первого летнего месяца.

В сезон дорожного ремонта не теряет актуальность проблема качества городских и поселковых дорог, вывоза мусора и свалок. Волнуют жителей региона и начисления социальных пособий и выплат.

1600 сообщений зафиксировала система мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент" и 2567 сообщений поступило на платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

ТОП-3 обращений в социальных сетях

• состояние дорог

• благоустройств

• ЖКХ

ТОП-3 — на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе"

• социальные выплаты

• получение сертификата о вакцинации

• состояние дорог

На этой неделе заместитель полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков высоко оценил работу с обратной связью в Самарской области и познакомился с лучшими практиками, которые реализованы Центром управления совместно с органами власти региона на основе анализа жалоб граждан в соцсетях. Игорь Буренков отметил, что нельзя замалчивать проблемы, власть должна максимально реагировать на все вопросы от граждан.

Такой "народный контроль" и цифровые технологии позволяют контролировать вопросы, связанные с состоянием дорог, дворов, детских площадок, работой управляющих компаний, вывозом мусора, доступностью вакцинации, работой общественного транспорта. Анализ поступивших обращений способствует улучшению качества жизни и предотвращения проблемных ситуаций в будущем.