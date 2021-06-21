"Амонд" получит землю в Кинеле без торгов

Распоряжением правительства Самарской области администрация Кинеля предоставит в аренду ООО "Ракента", подконтрольному ГК "Амонд", земельный участок под комплексную застройку.
Напомним, здесь предусматривается строительство жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, включая школу на 800 мест, детский сад на 250 мест, спортивную площадку и торговый центр. Планируется, что дома будут высотой 8-12 этажей.
"Ракента" получит почти 23 га земли без проведения торгов в районе ул. Светлой, 120.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))