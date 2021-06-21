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Строительство Строительство и недвижимость

"Амонд" получит землю в Кинеле без торгов

КИНЕЛЬ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением правительства Самарской области администрация Кинеля предоставит в аренду ООО "Ракента", подконтрольному ГК "Амонд", земельный участок под комплексную застройку.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Напомним, здесь предусматривается строительство жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, включая школу на 800 мест, детский сад на 250 мест, спортивную площадку и торговый центр. Планируется, что дома будут высотой 8-12 этажей.

"Ракента" получит почти 23 га земли без проведения торгов в районе ул. Светлой, 120.

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