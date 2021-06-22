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Суды Происшествия

Главу администрации Самары допросят в суде по делу Елены Чернеги

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинском районном суде в конце недели начнется судебное следствие по делу экс-главы департамента образования Самары Елены Чернеги, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. На минувшей неделе состоялось предварительное слушание, на котором адвокаты заявили ходатайство о возврате дела прокурору в связи с тем, что шестеро свидетелей защиты, в том числе и мэр Самары Елена Лапушкина, заявлены следователем в качестве свидетелей обвинения.

Это, по словам защитников, создает проблему в порядке допроса свидетелей и является препятствием для надлежащего рассмотрения дела в суде. Трое потерпевших из десяти позицию защиты поддержали.

Государственный же обвинитель высказался против удовлетворения ходатайства на том основании, что УПК содержит исчерпывающий перечень поводов для возврата дела прокурору, куда указанное защитой обстоятельство не входит. Федеральная судья Анна Грицык согласилась с мнением прокурора, указав, что в данном случае ничьи права не будут нарушены.

Напомним, уголовное дело в отношении Елены Чернеги было возбуждено в результате проведенной прокуратурой проверки заявления ряда граждан, возмущенных задержкой открытия нового детского сада на ул. Ташкентской. Чернега вины не признает, объясняя случившее неожиданно затянувшейся процедурой принятия объекта в эксплуатацию, что является проблемой строителей и не имеет никакого отношения к руководимому ею департаменту.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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