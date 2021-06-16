В Самаре экс-главу депобра будут судить за карьеризм

Уголовное дело бывшей руководительницы городского департамента образования Самары Елены Чернеги поступило в Ленинский райсуд, на 17 июня назначено предварительное слушание.

Напомним, женщину обвиняют в том, что она в угоду своим карьерным амбициях приняла незаконное решение о заполнении детского сада, не принятого в эксплуатацию. Санкция статьи, которую ей вменяют, предусматривает реальный срок лишения свободы.

"При ознакомлении с материалами дела были выявлены свидетели, которых мы ходатайствовали вызвать в суд в качестве свидетелей защиты, - рассказала изданию адвокат Анна Давыдова. - Это люди, которые дают показания, что действиями нашей подзащитной им не причинен никакой ущерб. Однако в конечном варианте уголовного дела оказалось, что большую часть этих лиц следователь также заявила как свидетелей обвинения".

По мнению адвоката Андрея Карномазова, это обстоятельство становится препятствием для судебного разбирательства, так как существует порядок допроса свидетелей в зависимости от их статуса. Например, вызванный защитой свидетель сначала отвечает на вопросы адвокатов, а после этого его может допрашивать прокурор. Аналогичное правило распространяется и на свидетелей обвинения, которых первым допрашивает государственный обвинитель.

"Завтра в суде мы будем ходатайствовать о возврате дела прокурору, - заявил Карномазов. - В том числе потому, что сотрудница прокуратуры, которая инициировала возбуждение этого уголовного дела, участвовала в работе комиссии, принимавшей решение в отношении детского сада, и тогда никаких замечаний от нее не поступило".