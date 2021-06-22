Вице-губернатор Владимир Бурыкин покинул пост

Вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Владимир Бурыкин покинул пост. С 16 июня ведомством с приставкой и.о. руководит Юрий Васильев - заместитель главы департамента.
Причиной отставки Бурыкина источники называют переход на другую работу.
Напомним, Владимир Бурыкин пришел в областное правительство в декабре 2020 года. Он является выходцем из ФСБ, где возглавлял управление по Калужской области и работал в центральном аппарате. С 2017 по 2020 гг. занимал пост замдиректора ФСИН РФ.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.