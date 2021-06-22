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Облправительство Власть и политика

Вице-губернатор Владимир Бурыкин покинул пост

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Владимир Бурыкин покинул пост. С 16 июня ведомством с приставкой и.о. руководит Юрий Васильев - заместитель главы департамента.

Причиной отставки Бурыкина источники называют переход на другую работу.

Напомним, Владимир Бурыкин пришел в областное правительство в декабре 2020 года. Он является выходцем из ФСБ, где возглавлял управление по Калужской области и работал в центральном аппарате. С 2017 по 2020 гг. занимал пост замдиректора ФСИН РФ.

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