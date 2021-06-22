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Более 300 тыс. человек посетили "Волгафест" в 2021 году Австрийский канатоходец не перешел Волгу В Самаре открылась выставка "Лето 1941" В Кинель-Черкассах пройдет праздник "Русская березка" Грушинский фестиваль пройдет в формате городских концертов

Культура

Более 300 тыс. человек посетили "Волгафест" в 2021 году

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 по 20 июня "Волгафест" в Самаре посетили более 300 тыс. человек.

Фестиваль проходил на 2-й очереди набережной. В рамках него прошли более 100 мероприятий: концерты, театральные представления, мастер-классы, лекции и прочее.

Темой фестиваля было "Движение навстречу". В 2021 г. фестиваль "шагнул" за пределы Самары. На набережных в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Приволжье и Жигулевске появились новые арт-объекты, прошли концерты и мастер- классы.

В команду фестиваля во главе с руководителем "Волгафеста 2021" Михаилом Савченко вошел театральный деятель, профессор Владимир Гурфинкель. Автором визуальной концепции и архитектором фестивального городка стала театральная художница Ирэна Ярутис.

Стартовал фестиваль с музыкальной программы "5 закатов", которая длилась с 7 по 11 июня. На сцене "Волна" звучали: инди-поп от Анны Ворфоломеевой, джаз от Tundra Art Ensemble, серф от Messer Chups и много другой современной музыки.

Профессионалы городских инноваций прочитали лекции о творческих индустриях, урбанистике, проектировании, музыкальном бизнесе и культурном программировании набережных. 

На 220 м стены набережной берлинский художник Кристиан Аве создал временную инсталляци. Принять участие в творческом процессе смог каждый желающий. Также на Волгафесте работали традиционные маркеты еды и сувениров, хореографические площадки.

Знаковым событием стало шествие Картонии. В финальный день также состоялся фантастический "Волжский заплыв" — по реке прошла регата самодельных сюрреалистических плавательных средств.
Во второй уикенд фестиваля заработали музейные представительства. На площадке Третьяковки в Самаре выступил шумовой оркестр под управлением пианиста и композитора Петра Айду.

Еще одним ярким событием стало шоу немецкого канатоходца Фриди Кюне. Он прошел по стропе вдоль территории набережной, забрался на высотный кран (80 м) и прыгнул с парашютом. 

Завершил "Волгафест" концерт группы "Самое Большое Простое Число" и спектакль "Кафе Идиот" театра "Балет Москва", лауреата премии "Золотая Маска"-2016. 

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