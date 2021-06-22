В Чапаевске благоустраивают еще два сквера для отдыха горожан

В Чапаевске продолжается благоустройство общественных территорий. Скверы на улицах Крымская и Шевцовой были выбраны жителями в результате рейтингового голосования по нацпроекту "Жилье и городская среда", реализуемого по указу президента страны Владимира Путина.

Сквер на улице Шевцовой прилегает к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это любимое место для прогулок горожан. После благоустройства здесь не только будет пешеходная зона из плитки и тротуар с хорошим освещением, но и яркая детская площадка с современным оборудованием и антитравматическим покрытием.

Для тихого отдыха взрослых установят скамейки. Плитка на данный момент уложена, подготовлено основание для резинового покрытия на игровой детской зоне, идут работы по озеленению территории. В сквере на Крымской, кроме пешеходной зоны и детской площадки, построят еще и спортивную площадку.

По словам подрядчиков, работы на двух объектах идут с опережением графика. Поэтому чапаевцы — и малыши, и взрослые — уже в летние месяцы смогут оценить новые комфортные пространства. "Мы так довольны! Будет отличная зона отдыха! Сюда со всего города дети приедут! Да и нам, бабушкам, приятно!" — делится эмоциями жительница Чапаевска Светлана Романова.

В 2021 году в Чапаевске планируется благоустроить 7 дворов по адресам: ул. Ленина, 98; ул. Херсонская, 13; 15; 19; ул. Запорожская, 14; ул. Калинина, 36 и ул. Железнодорожная, 21. На последней дворовой территории будет установлен большой игровой детский комплекс. Кроме того, предусмотрено асфальтирование и замена бордюрного камня, установка скамеек и урн. В других дворах также установят малые архитектурные формы, смонтируют систему освещения.

В прошлом году в Чапаевске было благоустроено 3 общественных и 8 дворовых территорий, а всего за три года по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" обустроено 16 дворов и 7 общественных пространств.