В Чапаевске благоустраивают еще два сквера для отдыха горожан

В Чапаевске продолжается благоустройство общественных территорий. Скверы на улицах Крымская и Шевцовой были выбраны жителями в результате рейтингового голосования по нацпроекту "Жилье и городская среда", реализуемого по указу президента страны Владимира Путина.
Сквер на улице Шевцовой прилегает к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это любимое место для прогулок горожан. После благоустройства здесь не только будет пешеходная зона из плитки и тротуар с хорошим освещением, но и яркая детская площадка с современным оборудованием и антитравматическим покрытием.
Для тихого отдыха взрослых установят скамейки. Плитка на данный момент уложена, подготовлено основание для резинового покрытия на игровой детской зоне, идут работы по озеленению территории. В сквере на Крымской, кроме пешеходной зоны и детской площадки, построят еще и спортивную площадку.
По словам подрядчиков, работы на двух объектах идут с опережением графика. Поэтому чапаевцы — и малыши, и взрослые — уже в летние месяцы смогут оценить новые комфортные пространства. "Мы так довольны! Будет отличная зона отдыха! Сюда со всего города дети приедут! Да и нам, бабушкам, приятно!" — делится эмоциями жительница Чапаевска Светлана Романова.
В 2021 году в Чапаевске планируется благоустроить 7 дворов по адресам: ул. Ленина, 98; ул. Херсонская, 13; 15; 19; ул. Запорожская, 14; ул. Калинина, 36 и ул. Железнодорожная, 21. На последней дворовой территории будет установлен большой игровой детский комплекс. Кроме того, предусмотрено асфальтирование и замена бордюрного камня, установка скамеек и урн. В других дворах также установят малые архитектурные формы, смонтируют систему освещения.
В прошлом году в Чапаевске было благоустроено 3 общественных и 8 дворовых территорий, а всего за три года по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" обустроено 16 дворов и 7 общественных пространств.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.