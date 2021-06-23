Самарцу, убившему сына, смягчили приговор

В понедельник, 21 июня, в Самарском областном суде была рассмотрена жалоба защиты на приговор Октябрьского райсуда, которым жителю Самары Аркадию Шеину за убийство сына было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Решением апелляционной коллегии обвинение в убийстве ему переквалифицировано на ст. 114 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны", а наказание снижено до 1,5 года ограничения свободы.
Напомним, в марте прошлого года в отношении ветерана труда Шеина было возбуждено уголовное дело и он был помещен под домашний арест за то, что во время домашнего конфликта ударил сына ножом в грудь, отчего последний скончался. В октябре за нарушение режима подследственного поместили в СИЗО, откуда теперь по отбытию вновь назначенного срока он должен быть немедленно освобожден.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.