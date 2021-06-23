Самарцу, убившему сына, смягчили приговор

В понедельник, 21 июня, в Самарском областном суде была рассмотрена жалоба защиты на приговор Октябрьского райсуда, которым жителю Самары Аркадию Шеину за убийство сына было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Решением апелляционной коллегии обвинение в убийстве ему переквалифицировано на ст. 114 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны", а наказание снижено до 1,5 года ограничения свободы.

Напомним, в марте прошлого года в отношении ветерана труда Шеина было возбуждено уголовное дело и он был помещен под домашний арест за то, что во время домашнего конфликта ударил сына ножом в грудь, отчего последний скончался. В октябре за нарушение режима подследственного поместили в СИЗО, откуда теперь по отбытию вновь назначенного срока он должен быть немедленно освобожден.