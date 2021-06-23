Александр Хинштейн: "Баранников и историческое поселение – вещи несовместимые"

В среду, 23 июня, депутат Государственной думы Александр Хинштейн на пресс-конференции в Самаре выступил с критикой в адрес бывшего главного архитектора области Анатолия Баранникова, заявив, что он не должен иметь отношения к развитию исторического поселения.

Градозащитник Армен Арутюнов задал вопрос, как депутат относится к переходу Бараникова в структуру Корпорации развития Самарской области, которая будет курировать историческое поселение.

"Я негативно буду относиться, если Баранников будет иметь касательство к развитию исторического поселения. Приветствую решение губернатора уволить его. Проведенными прокуратурой Самарской области проверками были установлены факты возможного наличия конфликта интересов в его действиях. В частности, компании, которые занимаются архитектурно-планировочными работами, связаны с его родственниками и близкими лицами. Но он не подал соответствующее уведомление. Баранников и историческое поселение – вещи несовместные, как гений и злодейство", - отметил Александр Хинштейн.

Он также заметил, что не считает правильным, чтобы развитием исторического поселения занималась Корпорация развития. По его мнению, эти функции должны быть возложены на отдельную специально созданную для этого структуру, как это сделано в Казани.

Напомним, в конце 2019 г. Александр Хинштейн просил уволить Анатолия Баранникова из регионального минстроя, мотивирую это информацией об аффилированности главного архитектора области крупному застройщику. Баранников покинул свой пост в мае этого года.