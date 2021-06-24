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Девелопмент Строительство и недвижимость

Самарский ТЦ "Вертикаль" выставили на торги

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имущество банкротящегося ООО "Вертикаль", которое выступает оператором одноименного самарского 27-этажного торгово-офисного центра на Московском шоссе, 17, выставлено на торги, сообщается на Федресурсе. Заявки от участников будут приниматься с 26 июня по 3 августа.

В один лот сведены четыре земельных участка общей площадью почти 9 тыс. кв. м, помещения ТОЦ общей площадью 45,17 тыс. кв. м, электроподстанцию и различное оборудование.

Шаг аукциона на повышение установлено в 5%.

Напомним, банкротство ООО "Вертикаль" было инициировано банком "Траст" из-за долга в 369,9 млн руб., образовавшейся по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В июле 2020 г. "Вертикаль" была признана банкротом. Значительная часть имущества заложена в "Трасте".

Также напомним, что в конце прошлого года в рамках изучения спроса "Вертикаль" выставлялась за 890 млн рублей. Окончательно цена была установлена в марте 2021 г. собранием кредиторов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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