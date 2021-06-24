Самарский ТЦ "Вертикаль" выставили на торги

Имущество банкротящегося ООО "Вертикаль", которое выступает оператором одноименного самарского 27-этажного торгово-офисного центра на Московском шоссе, 17, выставлено на торги, сообщается на Федресурсе. Заявки от участников будут приниматься с 26 июня по 3 августа.

В один лот сведены четыре земельных участка общей площадью почти 9 тыс. кв. м, помещения ТОЦ общей площадью 45,17 тыс. кв. м, электроподстанцию и различное оборудование.

Шаг аукциона на повышение установлено в 5%.

Напомним, банкротство ООО "Вертикаль" было инициировано банком "Траст" из-за долга в 369,9 млн руб., образовавшейся по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В июле 2020 г. "Вертикаль" была признана банкротом. Значительная часть имущества заложена в "Трасте".

Также напомним, что в конце прошлого года в рамках изучения спроса "Вертикаль" выставлялась за 890 млн рублей. Окончательно цена была установлена в марте 2021 г. собранием кредиторов.