Сотрудники "ПТС" отмечены на корпоративном конкурсе профмастерства

Сразу двое сотрудников "Предприятия тепловых сетей" завоевали звание лучших по профессии на недавних корпоративных соревнованиях холдинга ПАО "Т Плюс". В номинациях "Мастер эксплуатационного района тепловых сетей" и "Руководитель работ" были отмечены старший мастер сетевого района № 2 "ПТС" Вадим Самарин и мастер сетевого района № 1 "ПТС" Антон Балицкий.
В 2021 году корпоративный конкурс профмастерства среди оперативного персонала теплосетевых сетей ПАО "Т Плюс" проходил в Саратове. Участникам из различных регионов страны необходимо было продемонстрировать свои умения и навыки на 7 этапах в течение четырех дней. Среди них — знания правил нормативной документации, производство оперативных переключений, выявление технологических нарушений, производство работ по ремонту участка тепловой сети с применением подъемных сооружений, сварочные работы, эвакуация пострадавшего из тепловой камеры и оказание доврачебной помощи. На всех этапах для команд создавались кейсы, максимально приближенные к рабочей обстановке.
"Для наших специалистов участие в конкурсах профмастерства — это возможность обменяться опытом, позаимствовать что-то из передовых практик и определить лучших в своей профессии. Переоценить важность и значение подобных мероприятий трудно, ведь от уровня специалистов, обслуживающих тепловые сети, напрямую зависит надежное теплоснабжение горожан", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Соревнования профессионального мастерства среди различных профессий холдинга ПАО "Т Плюс" проводятся ежегодно. Подобные мероприятия крайне важны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.