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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники "ПТС" отмечены на корпоративном конкурсе профмастерства

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу двое сотрудников "Предприятия тепловых сетей" завоевали звание лучших по профессии на недавних корпоративных соревнованиях холдинга ПАО "Т Плюс". В номинациях "Мастер эксплуатационного района тепловых сетей" и "Руководитель работ" были отмечены старший мастер сетевого района № 2 "ПТС" Вадим Самарин и мастер сетевого района № 1 "ПТС" Антон Балицкий.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В 2021 году корпоративный конкурс профмастерства среди оперативного персонала теплосетевых сетей ПАО "Т Плюс" проходил в Саратове. Участникам из различных регионов страны необходимо было продемонстрировать свои умения и навыки на 7 этапах в течение четырех дней. Среди них — знания правил нормативной документации, производство оперативных переключений, выявление технологических нарушений, производство работ по ремонту участка тепловой сети с применением подъемных сооружений, сварочные работы, эвакуация пострадавшего из тепловой камеры и оказание доврачебной помощи. На всех этапах для команд создавались кейсы, максимально приближенные к рабочей обстановке.

"Для наших специалистов участие в конкурсах профмастерства — это возможность обменяться опытом, позаимствовать что-то из передовых практик и определить лучших в своей профессии. Переоценить важность и значение подобных мероприятий трудно, ведь от уровня специалистов, обслуживающих тепловые сети, напрямую зависит надежное теплоснабжение горожан", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Соревнования профессионального мастерства среди различных профессий холдинга ПАО "Т Плюс" проводятся ежегодно. Подобные мероприятия крайне важны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала.

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