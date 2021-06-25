Суд отправил в колонию трех обвиняемых по делу полицейских-тыловиков

В пятницу, 25 июня, Советский райсуд Самары вынес приговор по делу обвиняемых в коррупции полицейских-тыловиков. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Начальнику ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максиму Шаталову назначили восемь лет строгого со штрафом 3 млн рублей. также его лишили права занимать определенные должности на семь лет. При этом его оправдали по обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Заместитель Шаталова Александр Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима, а также штраф 2,1 млн рублей. Кроме того, Москвитина лишили права занимать определенные должности на три года. Еще его взяли под стражу в зале суда.

Кодполковнику Дмитрию Котову, экс-начальнику управления по вопросам миграции, назначили семь лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. и лишили права занимать определенные должности на пять лет.

Напомним, в начале 2020 г. Дмитрий Котов попытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредникам в переговорах был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот "накрутил" комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате с "покупателя" запросили 500 тыс. рублей. Но в ФСБ попало заявление о готовящемся преступлении.

Шаталову также вменяли еще несколько эпизодов махинаций с госконтрактами.