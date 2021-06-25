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Суды Происшествия

Суд отправил в колонию трех обвиняемых по делу полицейских-тыловиков

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 июня, Советский райсуд Самары вынес приговор по делу обвиняемых в коррупции полицейских-тыловиков. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Начальнику ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максиму Шаталову назначили восемь лет строгого со штрафом 3 млн рублей. также его лишили права занимать определенные должности на семь лет. При этом его оправдали по обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Заместитель Шаталова Александр Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима, а также штраф 2,1 млн рублей. Кроме того, Москвитина лишили права занимать определенные должности на три года. Еще его взяли под стражу в зале суда.

Кодполковнику Дмитрию Котову, экс-начальнику управления по вопросам миграции, назначили семь лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. и лишили права занимать определенные должности на пять лет.

Напомним, в начале 2020 г. Дмитрий Котов попытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредникам в переговорах был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот "накрутил" комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате с "покупателя" запросили 500 тыс. рублей. Но в ФСБ попало заявление о готовящемся преступлении.

Шаталову также вменяли еще несколько эпизодов махинаций с госконтрактами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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