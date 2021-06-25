Суд отправил в колонию трех обвиняемых по делу полицейских-тыловиков

В пятницу, 25 июня, Советский райсуд Самары вынес приговор по делу обвиняемых в коррупции полицейских-тыловиков. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.
Начальнику ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максиму Шаталову назначили восемь лет строгого со штрафом 3 млн рублей. также его лишили права занимать определенные должности на семь лет. При этом его оправдали по обвинению в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Заместитель Шаталова Александр Москвитин получил по совокупности преступлений пять с половиной лет колонии общего режима, а также штраф 2,1 млн рублей. Кроме того, Москвитина лишили права занимать определенные должности на три года. Еще его взяли под стражу в зале суда.
Кодполковнику Дмитрию Котову, экс-начальнику управления по вопросам миграции, назначили семь лет колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. и лишили права занимать определенные должности на пять лет.
Напомним, в начале 2020 г. Дмитрий Котов попытался получить 300 тыс. руб. за выдачу пяти разрешений на временное проживание мигрантов. Посредникам в переговорах был Шаталов, который задействовал заместителя Москвитина. Тот "накрутил" комиссионные и позаботился о доле для сослуживца Павла Литвинова. В результате с "покупателя" запросили 500 тыс. рублей. Но в ФСБ попало заявление о готовящемся преступлении.
Шаталову также вменяли еще несколько эпизодов махинаций с госконтрактами.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.