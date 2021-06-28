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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор двум киллерам ОПС "Законовские"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский райсуд Самары на основании вердикта присяжных вынес приговор Александру Осипову и Андрею Габдуллину, которых обвиняли в убийстве Алексея Ивлева. Об этом сообщает помощник прокурора области Наталья Цой.

Напомним, Алексея Ивлева летом 2005 г. застрелил киллер у его дома. Через 15 лет по подозрению в этом убийстве задержали троих человек: Владимира Левашина, Алексея Ивлева и Андрея Габдуллина.

Правоохранители вышли на киллеров, когда начали расследовать старые дела, связанные с деятельностью ОПС "Законовские".

По версии следствия, стрелял именно Левашин. Когда мужчину задержали, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил свои девять лет колонии строгого режима еще 30 сентября 2020 года.

В итоге Александра Осипова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Андрей Габдуллин получил девять с половиной лет колонии строгого режима.

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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