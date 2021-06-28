В Самаре вынесли приговор двум киллерам ОПС "Законовские"

Самарский райсуд Самары на основании вердикта присяжных вынес приговор Александру Осипову и Андрею Габдуллину, которых обвиняли в убийстве Алексея Ивлева. Об этом сообщает помощник прокурора области Наталья Цой.
Напомним, Алексея Ивлева летом 2005 г. застрелил киллер у его дома. Через 15 лет по подозрению в этом убийстве задержали троих человек: Владимира Левашина, Алексея Ивлева и Андрея Габдуллина.
Правоохранители вышли на киллеров, когда начали расследовать старые дела, связанные с деятельностью ОПС "Законовские".
По версии следствия, стрелял именно Левашин. Когда мужчину задержали, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил свои девять лет колонии строгого режима еще 30 сентября 2020 года.
В итоге Александра Осипова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Андрей Габдуллин получил девять с половиной лет колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.