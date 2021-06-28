В Самаре вынесли приговор двум киллерам ОПС "Законовские"

Самарский райсуд Самары на основании вердикта присяжных вынес приговор Александру Осипову и Андрею Габдуллину, которых обвиняли в убийстве Алексея Ивлева. Об этом сообщает помощник прокурора области Наталья Цой.

Напомним, Алексея Ивлева летом 2005 г. застрелил киллер у его дома. Через 15 лет по подозрению в этом убийстве задержали троих человек: Владимира Левашина, Алексея Ивлева и Андрея Габдуллина.

Правоохранители вышли на киллеров, когда начали расследовать старые дела, связанные с деятельностью ОПС "Законовские".

По версии следствия, стрелял именно Левашин. Когда мужчину задержали, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил свои девять лет колонии строгого режима еще 30 сентября 2020 года.

В итоге Александра Осипова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Андрей Габдуллин получил девять с половиной лет колонии строгого режима.