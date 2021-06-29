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Облправительство Власть и политика

Собираемость налогов в регионе превзошла ожидания на 5 млрд рублей

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В планах региональных властей - увеличить доходы бюджета-2021 на 5 млрд руб. за счет налоговых сборов. Соответствующие изменения в главный финансовый документ Самарской области вынесены на рассмотрение губернской думы.

Фото: Архив «ВН»

Такой прогноз связан с поступлением налога на прибыль и налога, взимаемого по упрощенной системе, в январе-мае в большем объеме, чем было запланировано. Общая сумма увеличения налоговых и неналоговых доходов в этом году составит 5,29 млрд рублей. Изначально по этим статьям предполагалось получить 142 млрд рублей.

Напомним, годом ранее регион в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции недобрал налогов. "В условиях сложившейся кризисной ситуации в октябре 2020 года, я хотел бы вам напомнить, были внесены изменения в областной бюджет в части сокращения плановых назначений и показателей по налоговым и неналоговым доходам - на 12,9 млрд рублей уменьшены доходы", - отмечал министр управления финансами Андрей Прямилов.

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