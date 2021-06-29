Собираемость налогов в регионе превзошла ожидания на 5 млрд рублей

В планах региональных властей - увеличить доходы бюджета-2021 на 5 млрд руб. за счет налоговых сборов. Соответствующие изменения в главный финансовый документ Самарской области вынесены на рассмотрение губернской думы.
Такой прогноз связан с поступлением налога на прибыль и налога, взимаемого по упрощенной системе, в январе-мае в большем объеме, чем было запланировано. Общая сумма увеличения налоговых и неналоговых доходов в этом году составит 5,29 млрд рублей. Изначально по этим статьям предполагалось получить 142 млрд рублей.
Напомним, годом ранее регион в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции недобрал налогов. "В условиях сложившейся кризисной ситуации в октябре 2020 года, я хотел бы вам напомнить, были внесены изменения в областной бюджет в части сокращения плановых назначений и показателей по налоговым и неналоговым доходам - на 12,9 млрд рублей уменьшены доходы", - отмечал министр управления финансами Андрей Прямилов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.