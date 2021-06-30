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Суды Происшествия

Самарец, насмерть сбивший следователя, пытается оспорить приговор

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Ленинского райсуда 22-летнему Никите Поздееву, которого признали виновным в смерти 43-летнего сотрудника регионального следственного управления Максима Башкирова.

Напомним, трагическое происшествие случилось 10 октября 2020 г. на пересечении улиц Дачной и Коммунистической в Самаре.

За нарушения ПДД (превышение скорости и неработающую фару), повлекшие смерть человека, а также оставление места ДТП судья Марина Ретина назначила парню шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Защита считает такое решение незаконным, необоснованным и несправедливым, потому что, по мнению адвокатов, причиной ДТП стали действия самого погибшего. Сначала он, нарушая ПДД, пересек проезжую часть ул. Коммунистической на красный сигнал светофора, что зафиксировала камера наружного наблюдения. А затем стал переходить ул. Дачную в темное время суток "вне пешеходного перехода, создавал помеху для движения транспортных средств, ….не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств". Якобы погибший был в легкой степени опьянения и вышел на проезжую часть слишком близко к подъезжавшему автомобилю Поздеева, в итоге последний уже не мог избежать столкновения.

"Суд при вынесении обвинительного приговора не основывал свои выводы ни на заключениях экспертов, ни на заключении специалиста, — заявил адвокат Дмитрий Рогов. — Ведь в приговоре указано: "… обстоятельства произошедшего ДТП, его технические аспекты не требовали экспертной оценки, так как они были установлены следователем и подтверждены в ходе судебного разбирательства свидетелями и частично самим подсудимым".

Адвокаты осужденного пытаются доказать, что результаты автотехнической экспертизы, проведенной во время предварительного расследования, изначально неверны потому, что основаны на предоставленных следователем данных, не соответствующих действительности. Экспертиза, проведенная по инициативе защиты, показала, что у Поздеева не было времени на предотвращение наезда, так как пешеход прошел от места изменения направления своего движения до столкновения с автомобилем всего 3 м, в то время как обвинение настаивает на 10,7 м.

По словам адвоката Дмитрия Рогова, его подзащитный, потрясенный случившемся, хоть и уехал от места ДТП, но, придя в себя, через несколько минут все же вернулся и вызвал "скорую помощь". Тем не менее это обстоятельство повлекло отягчение квалификации его действий, хотя утром Поздеев сам явился к правоохранителям и не отрицал, что сбил пешехода.

Адвокат обращает внимание на то, что Поздееву после случившегося психиатр постановил диагноз "посттравматический синдром". Мужчина сильно переживал и две недели не мог спать.

Защита пришла к выводу, что суровый приговор лоббировали коллеги погибшего, которые расследовали ДТП, хотя ст. 264УК РФ не входит в их компетенцию, а подследственный не является спецсубъектом. При этом, по словам Рогова, следственная группа состояла из аж 12 следователей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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