Денис Волков: На прямой линии президента особое внимание было уделено экологии

В среду, 30 июня, состоялась прямая линия президента РФ Владимира Путина. Общение с гражданами в прямом эфире продлились почти четыре часа. Особое внимание президент уделил вопросам экологии.

Главе государства поступило около 2,2 млн вопросов и обращений. В прямом эфире Владимиру Путину удалось ответить на 68 из них. Однако президент заверил, что ни одно из обращений не останется без внимания. Более того, в ходе подготовки "прямой линии" было отработано и решено около 500 вопросов.

В этом году немало вопросов касалось сферы экологии. Как отметил депутат Самарской губернской думы Денис Волков, "прямая линия" с президентом Владимиром Владимировичем Путиным показала, что вопросы экологии выходят на первый план на самом высшем уровне.

"Не замечать влияния человека на глобальные изменения климата, что грозит не только экономическими негативными последствиями, но и социальными, нельзя. Это здорово, что президент в курсе ситуации в самых сложных регионах и городах и лично держит вопрос на контроле. Уверен, что принимаемые решения помогут изменить экологическую ситуацию к лучшему. Полагаю, что все горожане на это рассчитывают, ведь в Тольятти есть свой крайне сложный объект - "Фосфор", - уверен депутат.

Проблемы с экологией наблюдаются не только в промышленных центрах, но и в крупных мегаполисах. Влияние здесь оказывают как общемировые неизбежные процессы (такие, как глобальное потепление), так и непосредственная деятельность человека. С каждым годом растет число личного транспорта, изготавливается и потребляется больше количество химсредств, используемых в быту.

Решение этих проблем - одна из основных задач государства. Добиваться изменения ситуации призваны высокотехнологические производства: новые системы очистительных фильтров на химических предприятиях, строительство очистных сооружений, современных экологичных мусоросжигательных заводов, раздельный сбор мусора, которого ежегодно в стране накапливается около 60 млн тонн.

Особую роль играют лесовосстановительные работы и посадка новых лесов. "Каждый из нас должен делать все от него зависящее, чтобы изменить экологическую ситуацию к лучшему. Использование перерабатываемых материалов, раздельный сбор мусора, разумный подход к использованию в быту химреагентов и материалов - это то, к чему каждый из нас должен стремиться. Не менее важно продолжать работу по восстановлению леса, высадке новых лесопосадок, озеленению кварталов и дворов. ГК "ЭкоВоз" на протяжении 11 лет ведет активную работу по восстановлению тольяттинского леса, утраченного во время пожаров 2010 года. Активно участвуют в этой работе горожане. Мы видим результаты этой работы, и, безусловно, она будет продолжена и в дальнейшем. И на мой взгляд, со стороны государств должна оказываться поддержка предприятиям и гражданам, реализующим подобные гражданские инициативы", - уверен Денис Волков.



