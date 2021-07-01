В августе в селе Борское откроется музей-панорама "Огненная дуга"

В селе Борское заканчиваются работы по благоустройству и вводу в эксплуатацию нового туристического объекта - музея-панорамы "Огненная дуга". 29 июня состоялся информационный тур на объект для туроператоров Самарской области.
Для представителей туристического бизнеса департаментом туризма министерства культуры Самарской области была организована экскурсионная программа, которая включала в себя посещение выставки "Оружие Великой Победы", где собраны оригиналы оружия времен Великой Отечественной войны, одежда и элементы быта.
Познакомил гостей с выставкой основатель музея и организатор ежегодного военно-исторического фестиваля "Огненная дуга" Алексей Путылин.
"В настоящее время заканчиваются работы по запуску необыкновенного по своему масштабу музея-панорамы "Огненная дуга", который посвящен Герою Советского Союза Г.И.Игошеву и участникам боев на северном фасе Курской дуги (Тепловские высоты)", - прокомментировал Алексей Путылин.
"Огненная дуга" - это концептуальный военный музей, где за счет современных мультимедийных технологий и сохранившихся личных вещей солдат того времени воссоздается атмосфера военных будней.
Поражает масштаб диорамы, которая будет нанесена в ближайшее время и по размерам превзойдет знаменитую диораму Сталинградской битвы. В музее рассказываются истории солдат - уроженцев села Борское. Также воссоздана землянка, в которой можно осмотреть личные вещи солдат, почувствовать, что значит находиться в окопе, побывать на полевой кухне, попробовать солдатскую кашу и уху из котелков (все приготовлено из местных продуктов).
Посетили туроператоры и кузницу "Борская ковка", в которой в настоящее время изготавливаются украшения для парка и создаются заготовки для будущих арт-объектов.
Представители туротрасли особо отметили видовые площадки Борских степей и Бузулукий бор, наполненный невероятным сосновым ароматом. Именно в этих живописных местах 21 августа запланировано проведение юбилейного фестиваля "Огненная дуга".
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.