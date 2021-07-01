В августе в селе Борское откроется музей-панорама "Огненная дуга"

В селе Борское заканчиваются работы по благоустройству и вводу в эксплуатацию нового туристического объекта - музея-панорамы "Огненная дуга". 29 июня состоялся информационный тур на объект для туроператоров Самарской области.

Для представителей туристического бизнеса департаментом туризма министерства культуры Самарской области была организована экскурсионная программа, которая включала в себя посещение выставки "Оружие Великой Победы", где собраны оригиналы оружия времен Великой Отечественной войны, одежда и элементы быта.

Познакомил гостей с выставкой основатель музея и организатор ежегодного военно-исторического фестиваля "Огненная дуга" Алексей Путылин.

"В настоящее время заканчиваются работы по запуску необыкновенного по своему масштабу музея-панорамы "Огненная дуга", который посвящен Герою Советского Союза Г.И.Игошеву и участникам боев на северном фасе Курской дуги (Тепловские высоты)", - прокомментировал Алексей Путылин.

"Огненная дуга" - это концептуальный военный музей, где за счет современных мультимедийных технологий и сохранившихся личных вещей солдат того времени воссоздается атмосфера военных будней.

Поражает масштаб диорамы, которая будет нанесена в ближайшее время и по размерам превзойдет знаменитую диораму Сталинградской битвы. В музее рассказываются истории солдат - уроженцев села Борское. Также воссоздана землянка, в которой можно осмотреть личные вещи солдат, почувствовать, что значит находиться в окопе, побывать на полевой кухне, попробовать солдатскую кашу и уху из котелков (все приготовлено из местных продуктов).

Посетили туроператоры и кузницу "Борская ковка", в которой в настоящее время изготавливаются украшения для парка и создаются заготовки для будущих арт-объектов.

Представители туротрасли особо отметили видовые площадки Борских степей и Бузулукий бор, наполненный невероятным сосновым ароматом. Именно в этих живописных местах 21 августа запланировано проведение юбилейного фестиваля "Огненная дуга".