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Преступления Происшествия

В Самаре закончилось следствие по уголовному делу ОПГ "Индейцы"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре следователи завершили расследование уголовного дела членов ОПГ, обвиняемых в убийстве, вымогательстве, сбыте наркотиков и оружия, а также поджоге. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в январе 2011 г. Сергей Коптелов в Новокуйбышевске создал так называемую ОПГ "Индейцы", в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. Для подготовки к преступлениям, хранения оружия и встреч соисполнителей они использовали помещение промышленной базы, фактически принадлежащей Быкову. Всего участники ОПГ под руководством Сергея Коптелова совершили не менее трех преступлений, в том числе убийство и покушение на убийство.

В марте 2010 г. Коптелов решил завладеть имуществом стоимостью более 40 млн руб., принадлежащим его знакомому Бочкареву. Сам Бочкарев в это время был под стражей в ИВС Новокуйбышевска. Коптелов обратился к замначальника - начальнику криминальной милиции городского ОВД Игорю Шевяхову, который подыскал местного жителя, согласившегося за 1 млн руб. "помочь" злоумышленникам. Мужчину поместили в одну камеру с Бочкаревым, но тот отказался выполнять требования вымогателей. В итоге потерпевшему подбросили наркотики, которые позже нашли сотрудники изолятора.

Шевяхов, боявшийся огласки, убедил Коптелова, что мужчину нужно убить. Для этого в январе 2011 г. 40-летнего потерпевшего забрали из больницы в Новокуйбышевске и привезли на промышленную базу, где его ждали Бунтовский и Быков. Они задушили жертву, после чего Быков приказал поместить труп в мешок и вывезти на территорию базы отдыха в Ставропольском районе.

Кроме того, члены ОПГ совершили еще несколько преступлений в отношении местных жителей, конфликтовавших с женой Коптелова. В январе 2015 г. они избили металлическими прутьями по голове мужчину. Потерпевший остался жив благодаря медикам. У другого потерпевшего подожгли автомобиль.

Кроме того, в феврале 2020 г. Коптелов потребовал ежемесячную плату в 1 млн руб. от замдиректора ООО "Спутник", которое занимается строительством. В случае отказа он угрожал применить насилие к потерпевшему и членам его семьи. Получить деньги Коптелов так и не смог, 16 марта 2020 г. его задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в феврале 2021 г. закончилось расследование дела экс-полицейского Игоря Шевяхова. Ему вменяют подстрекательство к убийству.

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