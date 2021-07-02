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Экология Общество

В Тольятти бизнесмены перекрыли людям свободный выход к Жигулевскому морю

ТОЛЬЯТТИ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 июня, общественные экологические инспекторы, действующие при министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, выявили нарушения во время выездной проверки береговой линии Куйбышевского водохранилища в Тольятти.

Фото: предоставлено автором

Внимание привлекли два объекта, по поводу которых у жителей возникает много вопросов и претензий. Оба они находятся на берегу в так называемой "зеленой зоне" между Портпоселком и Автозаводским районом.

Сначала экоактивисты осмотрели место строительства объекта "4 сезона", расположенного на берегу рядом с яхтклубом "Химик". Доступ вдоль 20-метровой береговой полосы прегражден заборами, которые возвели как по периметру самого объекта "4 сезона", так и вокруг отдельных "гостевых домов". Кроме того, инспекторы зафиксировали факт насыпки грунта и камней, а также возведение искусственных бетонных сооружений в 20-метровой береговой полосе и складирование здесь же строительного мусора.

Также экоактивисты отреагировали на публикации в соцсетях и выехали на место расположения заборов, которые препятствуют свободному передвижению пешеходов и велосипедистов вдоль береговой полосы. Они установлены перпендикулярно воде таким образом, что обходить преграду приходится по пояс в воде или вплавь. Такие заборы находятся по координатам 53.480334, 49.313313 и 53.479286, 49.315511, а также 53.478236, 49.319466. 

Общественные инспекторы составили обращение в надзорные органы с просьбой о проведении проверки.

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